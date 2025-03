Arreglos y chapucillas | Edificio que no gusta | Peregrinación urbana

Recuerdan que hace unas semanas, en esta sección, denunciamos el mal estado en que se encontraba la calzada enladrillada de la plaza de las Columnas, de Palma, uno de los proyectos estrella del periodo Hila en Cort?

¿Aguantará?

Pues bien, el sábado pasado, dándonos un paseo nos encontramos con que el hueco dejado por los ladrillos que habían desaparecido había sido cubierto con gravilla y alquitrán, lo cual nos dio que pensar, en que si antes, con ese tramo desenladrillado, nos pareció mal que estuviera así, y mucho más con el tráfico rodado que circula por él, ahora, con esa capa de gravilla-alquitrán que le han puesto, nos suena a chapucilla… Porque si entre los ladrillos metes alquitrán con gravilla, estéticamente es como ponerle a un Cristo dos pistolas. Y luego ve tú a saber el tiempo que aguanta con tanto tráfico que le pasará por encima. Lo digo porque algo parecido hicieron sobre una grieta que cruzaba Marqués de Fuensanta, esquina Avenidas, sobre la que colocaron gravilla con alquitrán y a las pocas semanas tuvieron que volver al lugar, manos a la obra, pues la gravilla con alquitrán estaba desapareciendo a pasos agigantados y… Pues que en esta segunda vez hicieron las cosas como se han de hacer, es decir, bien, por lo que ya no han aparecido más grietas.

Pues vamos a ver qué pasa ahí, en la plaza de las Columnas. Aunque a día de hoy les puedo decir que ayer, cuando hicimos la foto que ilustra este texto, notamos que a mitad de la zona reparada, había saltado parte de la gravilla alquitranada, poca, desde luego, pero...Ja en parlarem…

Otra chapuza

Más de una vez hemos comentado que por qué los servicios de mantenimiento de Cort, cuando van a un sitio a arreglar algo en concreto, una vez arreglado, no echan un vistazo a su alrededor para ver si hay algo más que se tenga que arreglar, con lo cual matan dos pájaros de un tiro. Y lo hemos comentado porque suele ocurrir eso, que solo reparan lo que les han dicho que reparen y nada más. Y, si no, ahí tienen una prueba: En el cruce de las calles Costa i Llobera con Gelabert de Centellas, de Palma, hay dos bolardos, ambos mal fijados en el suelo, es decir, que se mueven a nada que los toquen, aparte de que uno se queda inclinado, no recto, que sería lo suyo.

Arreglan un bolardo, y dejan sin arreglar el que está a su lado.

¿Qué por qué uno de los dos ha sido fijado al suelo con cemento y el otro no, quedando inclinando, y encima si lo tocas se mueve? Pues imaginamos que eso es así porque llegan los de mantenimiento del Ajuntament, fijan uno de ellos y dejan al otro sin fijar y, encima, inclinado, cuando lo suyo hubiera sido que vas porque te han dicho que has de fijar un bolardo, cosa que haces, pero si ves que el otro está en idénticas condiciones, fíjalo también, ¿no? Pues no. Porque ahí tienen la prueba: uno fijado al suelo, y el otro no. Y están a menos de dos metros de distancia uno del otro.



Edificio polémico

Y hablando de dichas calles, en la confluencia de ambas, haciendo esquina, enfrente de los susodichos bolardos, hay un edificio de tres plantas, con balcones y ventanas en ambas, además de los bajos que fueron comercios, que desde hace años, nos dice una vecina del bloque de al lado, está desocupado, y que no hace mucho tiempo tuvo okupas, que ya no están, y que también, la actual propiedad, lo ha limpiado por dentro, además de colocar en la puerta dos cadenas unidas por otros tantos candados a fin de que no entre nadie.

El edificio en cuestión.

Pues bien, pese a que lo han limpiado y cerrado para que no entren más okupas, dice la vecina, «que los vecinos estaríamos encantados de que el propietario del edificio, que no sabemos quién es, quitara todos los grafitis que hay, tanto en los bajos como en cuatro de sus seis balcones, ya que no hacen más que empeorar su estética. Y si el propietario no lo hace, que le obligue a hacerlo el Ajuntament, más que nada porque este cruce de calles no desmerezca como hace ahora». Pues dicho queda.

Peregrinación

Al final de la misa de 10.30 de la mañana, el celebrante y párroco de Santa Catalina Thomàs, Ramón Lladó Rotger, invitó a los feligreses que asistían a la misma, a que el próximo sábado, 29 de los corrientes, sean de la partida de los que irán, en peregrinación urbana, es decir, caminando, desde la parroquia al monasterio de Santa Magdalena, donde reposan los restos de la santa valldemossina, fallecida el 5 de abril de hace 400 años.

El por qué

¿El motivo? Aunar los dos templos a través de la santa, y una vez en el de Santa Magdalena, reflexionar y rezar, y luego hacer un recorrido por el claustro y dependencias en las que pasó años de su vida, y visitar su sepulcro, donde su cuerpo reposa en un ataúd de cristal.

El párroco de Santa Catalina Thomàs, Ramón Lladó, dirigiéndose a sus feligreses.

Las personas que quieran asistir a dicho acto deben de notificarlo en la sacristía de la parroquia de Santa Catalina Thomàs, sita en la plaza palmesana de Santa Pagesa, entre Blanquerna y Ausías March, hasta el jueves, día 27, «ya que hemos de saber el número de los que irán para notificárselo a las monjas, puesto que quieren ofrecernos un refrigerio. A Santa Magdalena, vamos a ir a pie, saliendo desde la parroquia el sábado, a las 10.30, a fin de llegar al convento a las 11. También, quiénes lo deseen podrá ir por su cuenta. Lo importante es que estemos todos allí a las 11 para empezar la visita juntos».

Pues ya saben los feligreses de Santa Catalina Thomàs. Mañana termina el plazo para apuntarse.