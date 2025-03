Formando a las futuras plumas

Recuerdo el impacto que dejaron en mí los textos de Herman Melville, Scott Fitzgerald y Dashiell Hammet, entre otras recomendaciones de papá que tuvieron un efecto transformador, casi mágico, en aquel adolescente que transitaba la década de los 90 con ignorancia y despreocupación. La literatura me dejó un moratón imborrable, aunque hay incluso a quien les impregna el sueño de convertirse en autores. Pero, en la profesión de escritor querer no siempre es poder, ¿o no? Dejemos que Antonio Tocornal, licenciado en Bellas Artes, escritor y docente del Taller de Escritura Fuentetaja en la Academia Renacimiento de Palma, conteste a esa pregunta.

De las paredes de este gaditano residente en Mallorca cuelgan importantes galardones literarios. Prolífico e incansable, en su taller de escritura creativa asesora a futuras plumas, o simplemente a quienes sienten la necesidad de dar forma escrita a una idea. Su vasto conocimiento le permite poner «algunas técnicas a disposición de las personas que participan, y sugerir ciertas lecturas para ayudarlos a encontrar sus propias voces». Su taller lleva por nombre Oro escondido, y es que su objetivo es «que cada uno encuentre esa pepita valiosa que todos llevamos oculta». Sostiene que «sea cual sea el bagaje de la persona que participa, siempre puede mejorar sus habilidades si sigue el método de trabajo y está abierto a escuchar cómo los demás perciben sus textos». ¿El escritor nace o se hace? «El escritor se hace, se construye con sus vivencias, con sus lecturas, con su bagaje y sobre todo desarrollando una cierta mirada hacia su entorno y hacia sí mismo». Sin embargo, se muestra rotundo ante la posibilidad de convertirse en un buen escritor sin antes ser un buen lector. «Eso es imposible. El ejercicio de la escritura es una consecuencia de décadas de lecturas. Uno se convierte en escritor tras haber destilado una ingente cantidad de lecturas y de haber aprendido a leer con ojos de escritor», explica Antonio Tocornal. Por otra parte, «no todo el que acude a un taller quiere ser escritor profesional. Los hay que solo desean mejorar sus habilidades. Ayudo desde escritores que ya han publicado o guionistas de televisión a jubilados que tienen en la narrativa una forma de llenar su tiempo». La proliferación es una tendencia al alza «desde la popularización de herramientas como el procesador de textos». Hoy, «se han multiplicado las personas con deseos y posibilidades de escribir narrativa». El perfil del alumno se adapta «a quienes gustan exponer sus trabajos a la crítica del coordinador y del resto de participantes». Cada alumno llega «con sus propias influencias», que pule y cultiva hasta convertirlas en su sello creativo, logrando que un día «pueda reconocer quién es el autor de cada texto si me lo entregara sin firmar». Para el docente, esto «es un éxito del taller, porque significa que cada uno está encontrando su propia voz». Sentimiento Reconoce Tocornal que «es muy satisfactorio ver como poco a poco sueltan los corsés y se dejan llevar por su creatividad». Con todo, más que desarrollar las aptitudes de sus alumnos, la misión del profesor es desbloquear su creatividad. «No se trata de enseñar ‘cómo hay que escribir’; eso no tendría sentido. Se trata de mostrar otros caminos, poner ejemplos de cómo ciertos autores han solucionado los mismos problemas que se les presentan, y cómo añadiendo o quitando algún elemento los textos pueden brillar más». Al final, unos alumnos habrán encontrado su voz narrativa, mientras otros podrán comprobar que con creatividad e imaginación, se amplía nuestra mirada y, más allá de permitirnos escribir, podremos confrontar los reveses de la vida con más herramientas. Un ‘win to win’ de manual.