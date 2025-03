Yago Rivero, un 'tik toker' de fútbol americano desde dentro

De la misma manera que el fútbol impactó con fuerza en los últimos años en Estados Unidos de la mano de varias celebridades y del desembarco de astros como Leo Messi, Luis Suárez o David Beckham, el fútbol americano también se va abriendo paso en Europa con paso firme. Hoy, no es únicamente ‘el deporte de la Super Bowl’, sino que de la mano de juegos como la Liga Fantasy y las redes sociales han calado hasta ser un deporte de culto cuyos partidos siguen con devoción de madrugada como ocurría con la NBA hace dos y tres décadas.

Y como no es lo mismo contarlo desde fuera que desde dentro, Yago Rivero (Palma, 2000) puso en marcha hace unos meses un canal de TikTok que ya cuenta con más de 13.000 seguidores y varios vídeos que sobrepasan las 100.000 visitas cada uno. Allí comparte desde selecciones de grandes momentos de la historia del deporte, perfiles de jugadores, curiosidades o experiencias personales como jugador a contenido más general como rutinas de ejercicio o retos deportivos.

Rivero actualmente juega como ‘defensive end’ o ala defensiva en los Madrid Bravos de la European League of Football, la mayor liga continental y la segunda mejor del mundo después de la norteamericana NFL. Antes destacó en los Mallorca Voltors, su primera experiencia seria en este deporte, y más tarde en los Barcelona Dragons y los Postdam Royal de la German Football League (GFL) alemana, competición que conquistó en 2023. Pero el camino solo acaba de empezar.

Quedamos con él en el campo de rugby del polideportivo Germans Escales de Palma y nos encontramos a un chaval tranquilo, chill, en el idioma de su generación pero con la determinación de continuar el camino y conseguir cosas (todavía más grandes. «Lo de las redes surgió porque desde mi punto de vista faltaba alguien que promoviera un poco el fútbol americano en español. Se hablaba mucho de NFL que es la liga más fuerte pero no a nivel nacional o europeo que es lo que más tenemos más a mano», explica Rivero y añade que «mi intención es ayudar a que la gente entienda un poco mejor este mundo y también dar un poco mi punto de vista como jugador aparte de dar detalles que desde fuera no se pueden ver. Mi objetivo es que la gente empiece a probar el futbol americano y haya más fichas estaré contento».

Pasión

Preguntado por qué aspectos de uno de los deportes ‘yankis’ por antonomasia le enamoran, el atleta explica que «como fan lo que más me gusta es el espectáculo, que el resultado es imprevisible y que, además es una liga en la que el mejor equipo no va a ser el mejor los próximos cinco años; hay mucha rotación. Porque muchos jugadores cambian de equipo constantemente y el factor ‘draft’ influye mucho. Es muy dinámico». También incide en la importancia de una de las mayores diferencias que lo distancian de su deporte hermano, el rugby, y que no es otra que la posibilidad de poder dar pases hacia adelante cuando ya que en él únicamente está permitido lanzar la pelota a un compañero hacia atrás o en paralelo.

Por otra parte, a Rivero, que cuenta con unos estudios de Comunicación Audiovisual que le habrán ayudado en su faceta de creador de contenido, lo que más disfruta como deportista está muy lejos de las redes sociales. Él mismo confirma que «como jugador lo que más me gusta es la adrenalina que siento cada vez que juego un partido de competición. Esa sensación es muy complicada de vivir de otra manera y solo se puede explicar si lo has vivido desde dentro. Sé que voy a dar (golpear) pero sé que también me van a dar. Es raro porque yo venía de la natación que es un deporte donde hay poco contacto (ríe). Es un poco rara esa transición».

Futuro

De hecho, como nadador estuvo durante años en un centro de tecnificación hasta que un amigo le propuso probar en un deporte que se ha convertido en el más importante de su vida. Hasta ahora porque la vida da más vueltas que un balón antes de llegar al ‘goalpost’ después de que se ejecute un ‘foul’.