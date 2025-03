Y además, ¿para cuándo el desagravio a la Policía Local de Palma?

Para comenzar hoy, otra de vandalizmo. Está en Gomila, en la obra que hizo Pau Fornés al fundador de dicha plaza. Aparte de que está mal conservada –sobre todo por haber perdido mucho color–, está rota, y su base pintarrajeada. ¡Una pena lo mal tratado que está el mobiliario urbano!

La bici sigue ahí

La semana pasada denunciamos la existencia de los restos de una bicicleta, casi completamente desguazada, amarrados a lo que pudiera ser un aparcamiento de bicis, en la acera del Passeig de Mallorca. Pues transcurridos tres días, o cuatro, siguen ahí, lo cual no nos extraña en absoluto a pesar del plan de choque en materia de limpieza que tiene Cort, que a la vista está, brilla por su ausencia. Lo mismo digo de los ladrillos levantados que hay a lo largo de la acera, sobre todo en la esquina con la calle que va a la Policía Nacional, denunciados en dos ocasiones –pues la gente tropieza con ellos y algunos se caen– pero ahí siguen-. ¡Vergonzoso!

¿Hasta cuándo la van a dejar ahí...?

Restaurar la honorabilidad

Coincidiendo en un programa de radio al que ambos habíamos sido invitados, tuve la oportunidad de volver a hablar con Paquita, la única mujer policía local de Palma que ingresó en presidio durante el ‘caso Cursach’. Como en la vez anterior, la vi muy tranquila. «Sobre todo desde que he leído que Subirán está, nuevamente, sentado en el banquillo de los acusados, lo cual hace que muchas familias de policías estemos esperando una nueva sentencia condenatoria».

También nos alabó las palabras que pronunció su exjefe, Antoni Vera: «Tuvieron un poder –refiriéndose al juez y al fiscal, ahora juzgados– que utilizaron para enterrar la honorabilidad de unos inocentes…», añadiendo que cree que si a ella, no solo la señalaron, sino que la mandaron a prisión, «fue porque pensando que mi condición de mujer me haría frágil y a lo mejor, ante la situación a la que me iba a enfrentar, diría cosas que podían utilizar contra otros compañeros, lo cual no ocurrió, entre otras cosas porque nada tenía que decir en contra de algo que atentara contra su honorabilidad, sino todo lo contrario, ya que mis compañeros, como se ha demostrado, son inocentes, es decir, nada de lo que se les ha acusado es cierto».

Paquita, mujer policía local, pide al Ajuntament que en un acto público haga un gesto de desagravio, que deje a los agentes en el lugar que se merecen.

Por lo demás Paquita, lamenta dos hechos. Uno, que si el Ajuntament de Hila nada hizo por los policías acusados injustamente, el actual, hasta hoy, también guarda silencio, ni siquiera tiene un gesto de desagravio, que deje a los policías en el lugar que se merece, «pues, repito, se ha demostrado que nada hicimos que pueda empañar nuestra honorabilidad. Y si por una parte el actual Ajuntament ha procurado abonar las minutas presentadas por los abogados que nos defendieron, no ha terminado de pagarnos parte de un dinero que dejamos de cobrar dada nuestra situación que a muchos obligaba a ni acercarnos al cuartel. Y recientemente, Vox municipal ha propuesto al equipo de Gobierno del Ajuntament de Palma, un acto público de reconocimiento institucional en un espacio emblemático a los policías locales y funcionarios de la Administración que fueron víctimas del ‘caso Sancus’», que es como se denominó al principio lo que terminaría siendo ‘caso Cursach’, recordando que «en aquellos años, muchos niños y niñas vieron como el nombre de su padre o de su madre aparecían en algunos medios, relacionándolos con gravísimos hechos delictivos existentes solo en algunas mentes malvadas».

Jerónima Mayans, concejal de Vox en el Ajuntament de Palma nos dice que en el próximo pleno municipal su grupo volverá a pedir ese gesto de desagravio.

¡Ojo con los resbalones!

A partir de ahí, ¡ojo! con el desnivel, y más si ha llovido o llueve. ¡Puede resbalar!

En estos días de lluvia, si caminan por la calle Socors, de Palma, poco antes de llegar a la iglesia del mismo nombre, no pierdan de vista el suelo de la acera. Primero, verán que se estrecha, y segundo, que se desnivela. Pues ahí, ¡cuidadín!, ya que en ese desnivel, y encima si el suelo está mojado, puedes resbalar y darte de bruces contra él, a cuyo asfalto habría también que echarle un vistazo.