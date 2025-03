'The White Lotus' llena de estrellas Formentor: de Eugenia Osborne a Laura Ponte

El Four Seasons Mallorca en Formentor se convirtió por unos días en uno de los resorts de la cadena White Lotus, los hoteles de la popular serie de Max que en estos momentos está emitiendo su tercera temporada rodada en Tailandia. El personal recibió a los invitados VIPs a esta cita con la característica frase de la famosa ficción dirigida por Mike White: «Bienvenidos a The White Lotus». Un evento especial para promocionar la serie que trajo a Mallorca a rostros conocidos tan conocidos como Eugenia Osborne, Laura Ponte o Iera Paperlight.

Con motivo de este evento el pasado 17 de marzo aterrizaron en la Isla personalidades del mundo de la cultura y las redes sociales con el objetivo de disfrutar de este particular White Lotus mallorquín. Los invitados pudieron vivir en primera persona experiencias inspiradas en la serie como sesiones de wellness y cenas temáticas. El pasado martes por la mañana Laura Ponte y su hija Laura Gómez-Acebo, fruto de su relación con Beltrán Gómez-Acebo, Eugenia Osborne, la actriz María de Nati y la influencer Iera Paperlight partían en lanchas desde el muelle del Four Seasons para ver desde el mar el Faro de Formentor y la bahía de Pollença, una buena forma de descubrir los encantos de la costa mallorquina. Un recorrido que fue inmortalizado por la fotógrafa Rocío Aguirre, pareja del cantante C. Tangana.

Laura Ponte y su hija Laura Gómez-Acebo. Firma: J. Lladó / GTRES

Pero no fueron los únicos rostros conocidos que disfrutaron de los encantos del Four Seasons Mallorca. También se alojaron en sus instalaciones y vivieron la experiencia al completo los actores Hiba Abouk, Begoña Vargas, Aron Piper, Mirela Balić, Alexandra Pino y Eric Masip; y los cantantes Amaia, Guitarricadelafuente, Yerai Cortés, Alice Wonder y Sen Senra. Además de la modelo Lucía Romero y la influencer Miranda Makaroff. Todos ellos estuvieron acompañados por Jason Isaacs, uno de los protagonistas de la tercera temporada de la serie. El actor británico que encarna al millonario Timothy Ratliff admitió que estaba muy emocionado por estar en la Isla, ya que es un gran admirador de Rafa Nadal.

«Voy a aprovechar para ir a la academia de Rafa Nadal a pasar una semana allí, algo que llevo queriendo hacer desde hace años. Rafa es el mayor deportista que ha habido en términos de carácter, tan cortés en la derrota como en la victoria, y siempre humilde. En espíritu no le ganan. Hay quien ha tenido mejor revés o mejor servicio, pero en términos de ser un deportista completo, de ser un deportista por dentro y por fuera, nadie se le ha acercado nunca», explicó a los medios de comunicación. El broche final de la experiencia fue la proyección de un episodio bajo las estrellas.

La influencer Iera Paperlight y su marido. Firma: J. Lladó / GTRES

La tercera temporada de The White Lotus cuenta, además de con Jason Isaacs, con actores de renombre como Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook o Patrick Schwarzenegger. La primera temporada de la ficción, que se estrenó en julio de 2021, estaba ambientada en Hawai y ganó un total diez premios Emmy, incluidos mejor serie limitada o antología. Un año después llegó la segunda temporada, que se estrenó en diciembre de 2022, y que estaba ambientada en Sicilia y ganó 5. La tercera temporada se estrenó el pasado 17 de febrero y aún se encuentra en emisión. Quién sabe si la cuarta tendrá como escenario Mallorca.