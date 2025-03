Un edificio de Cort okupado, de cuyo techo cae un adorno de piedra que llega a la calle

De nuevo traemos a esta ventana un edificio propiedad de Cort, cosa que queda reflejada en una pared de su fachada, en la que leemos «Ajuntament de Palma». El edificio, que es el que ven en la fotografía principal de esta página, está ubicado en la calle Joan Miró, número 43, en el área de Gomila. Según se puede leer en la tela que cubre gran parte de la fachada, es un edificio a rehabilitar o, más exactamente, según nos han contado unos vecinos, a derribar, ya que el espacio que ocupa se convertirá en una calle para comunicar la citada Joan Miró con la plaza del Mediterráneo.

Días atrás, por la mañana, nos acercamos con la concejal de Vox Jerónima Mayans a instancias de dichos vecinos. Y efectivamente, el edificio nos parece pura ruina y que permanece de pie de milagro.

Tras observar el lienzo de su fachada, vemos que el Ajuntament palmesano, su propietario, curándose en salud, a través de carteles, puestos bien a la vista, y bajo el título de Precintat, advierte que el edificio está precintado «porque su inestabilidad –leemos– presenta un grave peligro para la integridad física de las personas», añadiendo que acceder a él está «estrictamente prohibido».

Sigue la nota diciendo que presenta «un riesgo grave para la seguridad de las personas», advirtiendo que quienes «accedan a él, serán responsables, tanto civil como penalmente de los daños que puedan sufrir». Y concluye quepor violar esta orden, «el Código Penal sanciona a quién lo haga con pena de prisión de seis meses a un año».

A tener en cuenta

El edificio –por lo leído– se podría caer el día menos pensado, dado que, según reza el cartel, «su inestabilidad presenta un grave peligro para la integridad física de las personas». Así que, dicho lo cual –que Cort es consciente de que el edificio de marras es un peligro–, debemos tener en cuenta algunas cosas más.

Primera, el edificio se podría caer el día menos pensado, pues está con enormes, y algunas profundas, grietas que recorren las paredes laterales, concretamente la que da al solar vecino.

Segunda, no hace mucho, una de las siete piezas de piedra, compuesta cada una de ellas por una base cilíndrica, coronada por otra, en forma de corazón invertido, de peso considerable –que a modo de adorno se alinean en la parte superior del edifico–, se cayó al solar que hay entre este y otro edificio.

La esquina del edificio en la que estaba el adorno de piedra que cayó en el solar vecino.

Esto hace que nos preguntemos: ¿Y si en vez de en ese solar, cae a la calle? Por ahí pasan coches y sobre las aceras pasan personas, entre ellas mamás tirando del carrito de sus hijos. Entonces, ¿quién se responsabiliza si uno de los seis pedruscos que quedan cae –como ya ha caído uno– y lastima a alguien?

El aplique ornamental caído.

Tercera: el edificio en cuestión está okupado, como pudimos ver en nuestra visita.

Y cuarta: imaginamos que el propietario del solar vecino, con la cantidad de porquería que a diario se encuentra en él –según qué días, como cuando lo visitamos, parece un vertedero– debe de estar encantado.

Una vista del estado del solar contiguo donde fue a parar el ornamento caído.

Échele un vistazo

Mientras tanto, la concejal Jerónima Mayans no da crédito a lo que está viendo. No entiende que si ese edificio se ha de tirar a fin de convertir en calle el espacio que ocupa, no se ha tirado ya, y más viendo el estado de sus paredes laterales. Están atravesadas por grietas. La piedra ornamental, si cayó en el solar vecino, también pudo haber caído en la calle, sobre alguien o sobre un coche. Además, sigue habiendo otras siete piezas de adorno en relieve, que a la menor ventolera pueden caer. «No me cabe la menor duda de que si este edificio fuera de un particular, Cort ya habría ordenado derribarlo», piensa en voz alta la concejal de Vox.

Jero Mayans, de Vox, no entiende como ese edificio, en un lugar tan transitado, sigue en pie.

Pues, señor Jaime Martínez, alcalde de Palma, usted, que es arquitecto, ¿por qué no se pasa por ahí y le echa un vistazo? Igual ve el peligro, que se solventa con algo más que con un cartelito anunciándolo. ¡Ah!, y si lo hace y ve a los okupas, dígales lo que les puede pasar si el edificio se cae estando ellos dentro. ¿Qué exageramos? Háganos caso: dé una vuelta por ahí. Observe, pregunte, evalúe y decida. Ese lugar, desde Cort, está mucho más cerca que Nueva York, Berlín o Yeda (Arabia Saudí).

¡Ah!, bueno. Los vecinos con los que hemos hablado nos dicen que a su vez han hablado con gente del Ajuntament y que les han dicho que sí, que se va a tirar ese edificio, incluso les han dicho que ya está aprobada la partida correspondiente para ello, pero no les han sabido decir cuándo. En cuanto a qué hará la concejal Jerónima Mayans, nos dice que elevará el informe correspondiente, tratando de llevarlo al pleno de este mes de marzo, que se celebrará esta semana.