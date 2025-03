«Mientras pueda, y me sienta guapa, no me quedaré en casa en fin de semana haciendo ganchillo y viendo la tele»

Días atrás, en el bufet Can Matías i Miquel se reunieron a manteles viejos amigos que durante muchos años coincidían, sobre todo en noches de fin de semana, en Sa Faxina, el pub que los hermanos Perona habían abierto en noviembre de 1983, en Avenida Argentina, donde uno -cuentan- se sentía como en casa, escuchando buena música, bebiendo copas, ninguna de garrafón ya que ahí este no tenía cabida, conversando, e incluso, quién podía, ligando, pero siempre de forma discreta, dejando que el tiempo consolidara la relación.

En dicho restaurante, todos recordaron aquellos años – 40, pues cerró en 2023- y aquel mágico lugar, entre otras cosas porque a día de hoy quedan pocos cómo él. Y entre los que lo recordaron estaba una vieja amiga nuestra, Coloma Oliver, por quien los años no parece que pasan, pues sigue guapa y atractiva, y eso que ya es abuela y está jubilada y… «Bueno, ¿y qué? Pues sí, me cuido, me gusto como me veo y encima me quiero a m i misma. Por tanto, mientras pueda, no me quedaré en casa los fines de semana haciendo ganchillo o viendo la tele, sino que saldré con mis a migas, a tomar una copa, a charlar, a ver quién anda por ahí…. Si te sientes bien, es decir, si te gustas, no te quedes en casa cuando tienes ocasión de salir. Sal y disfruta».

¿Qué significado tienen tu vida el pub Sa Faxina?

-Pues que fueron 40 años de historias, anécdotas y momentos inolvidables , que recordamos la otra noche en Can Matías i Miquel, muchos de los que frecuentamos aquel mágico lugar, todos los amigos. Y lo hicimos ente risas y no pocas anécdotas , ya que dejó huella en todos los que lo disfrutamos. Sí, fue… Será una noche que difícilmente olvidaremos

¿Hay hoy algo parecido a Sa Faxina, el bar…?

-Pues no. Tenía un ambiente muy bueno, siendo la clientela muy educada, gente que sabía estar, sin sobre pasarse, cosa que hoy es distinta, ya que la música está muy alta, por lo que apenas puedes hablar…

Y encima , hoy, se te acerca un joven, o no tan joven, que va buscando el aquí te pillo y aquí te mato…

-Bueno, siempre ha existido, incluso en tiempos de sa Faxina, el típico ligoncete que enseguida te tiraba la caña, eso sí, sin perder la compostura, no como ahora, que algunos te entran a saco enseguida…. Y , repito, no generalizo, pero haberlos hailos. Igual que mujeres… Que me parece muy bien que la mujer sea también ligona… Es más, te aseguro que la que sale en ese plan, seguro que liga

¿Lo eres tú? Porque eres guapa, atractiva, divertida, extrovertida…

-Sí, pero una cosa nada tiene que ver con la otra. A veces, la mujer más extrovertida y abierta, es la más difícil de ligar, entre otras cosas porque igual no sale en ese plan, sino a pasarlo bien con las amigas y los amigos…

¿Qué haces, por ejemplo, tras cenar en un restaurante con unas amigas?

-Pue si nos sentimos a gusto allí, teniendo en cuenta que no hay una Faxina, o algo parecido… Pues pedimos una copa y nos quedamos un rato charlando y luego para casa.

¿Es cierto que el hombre liga cuando la mujer quiere?

-Por supuesto. Hará todo lo que sea necesario para ligarte, pero si tú no quieres, no hay ligue. También se da el caso de que ocurra lo contrario. Que la mujer salga a por todas y que el hombre le diga que no. Posiblemente eso sucede en un 20% de veces. Sí, igual de cada cien que lo intentan, solo logran su objetivo unas 20.

Volviendo al principio, el ser abuela, como eres, y jubilada, como lo estás, lo que significa estar más cerca de los 70 que de los 65, no te impide, por ejemplo, lucir escote y llevar mini falda.

-No, para nada, y más si me gusta verme bien, que es como me sigo viendo, entre otras cosas porque me cuido, pues a nada que veo que engordo unos gramos me pongo a dieta… Y en cuanto a los escotes y las minis que llevo son discretos, no para llamar la atención. Son escotes y minis en consonancia con mi edad, en ningún momento puestas con la intención de provocar. Aparte, el hecho de haber cumplido unos años y ser abuela, no te obliga a quedarte estancada, en casa, habiendo arrojado la toalla. Las abuelas de hoy nada tienen que ver con las abuelas de cuando yo era niña, aparte de que si no lo hicieron fue también porque la vida era muy distinta a la de hoy. Aparte de que nos cuidamos más que hicieron ellas, procuramos estar al día de todo cuanto ocurre, como tratar de entender el manejo de las redes sociales, a fin de enterarnos de cosas, o de comunicarnos a través de ellas También viajamos solas, cosa que no hacían ellas… Lo digo poque dentro de nada con unos amigas nos vanos a Madrid, donde asistiremos a un desfile que organiza un amigo nuestro, Juan del Río…

¿Recordamos que cuando tenías la boutique, Vestit B además de vender ropa, organizabas desfiles, y como la boutique no era muy grande, los hacías en la calle…

-Sí, desfiles que la gente esperaba, de ahí que fueran muchos los que se ciaban en mi tienda, sobre la acera, para verlos. Y es que a la gente en general, le gustan esos actos. Recuerdo que uno de los últimos desfiles que organicé fue en Los Rafaeles, al que asistió tanta gente que lo tuvimos hacer fuera. Y a mí todo eso, ver que lo que hacía gustaba, me daba vida…

¿Y sigue con los desfiles…?

-A nada que puedo, sí, ayudando a organizarlos a amigas que tienen alguna tienda, como ocurrirá dentro de nada, cuando una amiga, de Inca, presente en la suya, Staly se llama, la colección de ropa de primavera. Ahí estaré echándole una mano. Y es que, organizando desfiles, aparte de que gracias a ellos muestras la ropa que vendes en movimiento, rejuveneces. O eso, al menos, me pasa a mí.

¿Estás sola…?

-No, desde hace dos años, tengo pareja. ¡Y es que nunca es tarde para volverse a enamorar...!, y encima el amor te puede sorprender cuando menos te lo esperas. Lo digo porque no lo conocí en ninguna salida, sino que me lo presentó una amiga, en un almuerzo que organizó en su casa. Allí estaba él, me lo presentó y hubo flechazo por ambas partes. Y fue tan grande, que estamos juntos. Y felices.