‘Por el interés te quiero Andrés’

Ocho pisos de empinados escalones me separan de la voz ponderada y sabia de Susana Ivorra, titular del Centro de Psicología y Terapia de pareja. Su edificio no tiene un ascensor sino dos, pero eso cuéntenselo a mi fobia a los espacio pequeños. Llego más colorado que la bandera de Japón, exhausto como un náufrago olvidado. Pero escalar el ‘ochomil’ ha valido la pena, qué vistas… Sabina podría dedicarle una de sus ‘coplillas’. Nuestra ‘Susan Lowenstein’ particular es una experta en relaciones de pareja, y nos ayudará a conocer desde un flanco más mesurado, equilibrado y justo el fenómeno de la mujer objeto, mujer florero, o, como ella misma nos indica: la trophy wife.

La ‘mujer trofeo’ es un tópico que comúnmente apunta a las mujeres que no se desempeñan profesionalmente, cuya única ocupación consiste en aparentar y agradar a sus hombres. Así ha sido desde tiempos inmemoriales. Y antes de que alguien esgrima el argumento de la corrección política: Sí, en efecto, también existe la figura del ‘hombre florero’, «pero en ellos está menos extendida, es menos común», afirma la psicóloga, que agrega que esta tendencia está cambiando.«Tradicionalmente el hombre ha ostentado el poder, aunque la entrada de la mujer en el mercado laboral ha cambiado muchas dinámicas, creando otros modelos relacionales». Pese a todo, con la misma injusticia con la que la historia ha tratado siempre a la mujer, el término ‘mujer florero’ sigue aludiendo directamente al género femenino. «Es una de tantas tergiversaciones para ridiculizar y poner el foco en la mujer», apunta Ivorra, quien rompe una lanza para limpiar la imagen de las personas inmersas en este fenómeno conductual, que describe a sus ‘afectados’ como coquetos crónicos cuya vida gira en torno a sí mismos y su disfrute personal. Y es que, en el fondo, para la profesional todo se reduce a una especie de pacto tácito, mediante el cual «el hombre que carece de juventud y belleza la obtiene a través de su pareja; mientras ella, que carece de posición económica, la puede conseguir a través de él». Añade Ivorra que para la mujer o el hombre florero «la parte económica no solo le proporciona lujo y estatus, sino también estabilidad». Preguntamos a la entrevistada si estadísticamente hablando, este tipo de parejas son más o menos duraderas. «Como esto es un intercambio de belleza y juventud por algo material se puede terminar en el momento que una de las dos cosas cambien. Al envejecer, ella podría tener los años contados para ser mujer florero, mientras que un hombre poderoso puede conservar a esa mujer mientras mantenga su estatus económico, si lo perdiera a lo mejor también la perdería a ella». Literatura Clásicos de la literatura con siglos a cuestas ya ilustraban, muy gráficamente, la forma en que las mujeres esperaban ser cortejadas por hombres adinerados, sin importarles demasiado su porte ni elegancia, tan solo el tamaño de su cartera. «En la antigüedad un buen casamiento era, lamentablemente, la única forma en la que una mujer podía prosperar», apunta Ivorra.

Afortunadamente, esas conductas están desapareciendo «desde que la mujer puede proveerse a sí misma económicamente o en cuanto a lujos se refiere».