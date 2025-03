Palma, a cada día que pasa, con más ciudadanos vulnerables

Como suelo hacer algunos días por las mañanas, anteayer callejeé por Palma, zona centro –Sindicat Plaça Comtat de Rosselló, Plaça d’Espanya…–, llamándome la atención varias cosas. Una, en la Plaça Major aún sigue la cabina telefónica, y lo peor: cada vez en estado más decrépito, más sucia, sin ningún sentido de que esté ahí. Sin embargo, ahí sigue. A continuación observé lo vandalizadas, en cuanto a pintadas, que están algunas de sus calles, especialmente la de Ca n’Espanya, en Sindicat, vandalizada a ambos lados a lo largo de la ele que forma en su trayecto. ¡Qué barbaridad! Cómo está. Y es que en ella ya no caben más mamarrachadas. Desde luego, con calles así, Palma nunca será referente de nada. Que es todo lo contrario de lo que pretende el alcalde Martínez, según dijo en el discurso pronunciado el pasado 31 de diciembre, en Cort. Bueno, a este paso, será referente de ciudad con paredes vandalizadas.

Comtat de Rosselló

Luego me pasé por la Plaça Comtat de Rosselló, plaza ocupada por contenedores de basuras e indigentes que buscan cualquiera de sus rincones para pasar la noche, que por lo que vimos pueden ser cuatro: uno, en el fondo del pasillo que hay en la parte de atrás del Mercat de l’Olivar; dos, en la entrada para peatones a los aparcamientos de dicha plaza, lugar en que, pese a haber puesto una valla para que no entren, entran porque se la saltan; tres, pegado a la pared del bar que hay en la plaza, frente al parque infantil, unos indigentes montan con cartones y mantas una especie de chabola en la que pasan la noche, y que desmontan al día siguiente, dejándolo todo limpio, ordenado y amontonado junto a la pared, y cuatro, en la parte de arriba del bar, a la que suben gracias a una valla, que apoyan en el muro, verticalmente, convirtiéndola en escalera y… ¡Pues p’arriba! Estas personas son indigentes de largo recorrido, a los que echas de un sitio y se buscan otros.

Plaça Comtat de Rosselló. Unos se buscan un techo sobre el tejado del bar.

Otros, sobreviven bajo cajas y mantas.

Precariedad

Y de la Plaça Comtat de Rosselló a la Plaça d’Espanya, pasando por la acera de Caputxins, donde la cola de personas que aguardan el bocadillo es más bien larga. El fraile capuchino que está en la acera de enfrente, observando, y con quién hablamos, nos cuenta que diariamente pasarán por allí más de 220 personas, pero que lo peor de todo es la precariedad de muchas de ellas, es decir, que no son indigentes, pero sí gente, palmesanos, algunos mayores en cuanto a años, que por la pequeña paga que tienen tras años de haber trabajado toda la vida, unido a la subida del precio del alquiler y de la cesta de la compra, no les queda más remedio que sumarse a esa cola y pillar, cuando menos, un bocadillo, porque con lo que tienen no les alcanza.

Naturalmente, llegando a este punto no nos queda más remedio que volver al discurso del señor batle pronunciado el día de la Festa de l’Estendard, cuando dijo que entre sus intenciones está la de «construir una Palma más social y solidaria, capaz de atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población, dotando de más medios y recursos a todas las acciones que guarden relación con la protección de las personas y las familias con peor situación económica, o con colectivos tan prioritarios». Pues ahí tiene trabajo, señor Martínez.

Con el frío que hace de noche, no debe ser fácil dormir en un lugar así.

Aunque también, al pasar por ahí, me vino a la mente la imagen que, hacía un rato, había visto en la pared de la sede del PSOE, en Sindicat: Lluita per la igualtat pone, sobre fondo violeta. ¡Pues adelante! Porque en Mallorca, no todos los mallorquines son, somos, iguales, sino que unos son más iguales que otros.

El próximo 11 de abril, la pintora Belén Escutia presentará, entre las 18.30 horas y las 22.30 horas, Dona, essència i arrels, que no es otra cosa que un conjunto de retratos femeninos. «Ocho, en total, he pintado en homenaje artístico –afirma– a las historias, valores y fortaleza de mujeres que trascienden fronteras. Mujeres de diversas razas, culturas y personalidades, y que en este caso tiene un nexo, que es su pelo. Esta especie de viaje hecho a base de pinceladas no solo resalta la individualidad de cada una de ellas, sino también su capacidad de inspirar, liderar y transformar el mundo».

Belén y su ‘Dona, essència i arrels’.

Más adelante, Belén, refiriéndose a las obras a presentar, en las que la mujer es la protagonista, destaca de ellas que son «enigmáticas y cautivadoras, que luchan por sus sueños, capaces de derribar muros por muy altos y sólidos que sean», subrayando a continuación «que también son mujeres con identidad propia, cuyos rostros cuentan una historia, y sus miradas un universo».

Las obras, realizadas al óleo, llevan adjuntos un poema escrito por Belén y quedarán expuestas en el patio de su estudio, sito en Carrer Danús, 3, Palma. Nos cuenta que del montaje se encargan dos buenos amigos suyos, el pintor Carlos Prieto, que regresa de Galicia, y Xisco, maestro en los cuencos tibetanos.