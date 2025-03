Cinco chefs para un día de arroces en La Soledat | La terapia de la conversación

El pasado fin de semana nos dimos una vuelta por La Soledat. Queríamos conocer de primera mano con qué nos va a sorprender esta vez el galerista berlinés Johann Nowak, afincado desde hace un año en dicha barriada, en la que ha adquirido una serie de inmuebles que pretende transformar en espacios relacionados con la Cultura, cosa en la que si no se ha puesto manos a la obra es porque no le llegan los permisos del Ajuntament, que pidió hace cerca de un año, y que mientras tanto, va haciendo cosas.

Ha adquirido la panadería Islas Malvinas, que ha transformado por completo y que ha convertido en punto de encuentro, y a la vez en emisora de radio –La Soledad Radio, se llama– a cuyos mandos está su compatriota, Roman Hilman, y en la que casi a diario entrevista a gente que tiene que ver con el mundo de la cultura, y también a vecinos de la barriada.

Proyectos e ideas

Y si en el pasado Carnaval que organizó el colegio de San Vicente de Paúl, vecino de la panadería, lo apoyó donando tres trofeos a los disfraces más destacados en opinión del jurado que se creó ex profeso, lo próximo que va a organizar, es una gran paella para los vecinos de la barriada, «recordando aquellos años que, según me han contado los vecinos –dice Johann Nowak–, después del trabajo, solían salir a la calle, para hablar, y a veces a compartir la cena, mientras sus hijos jugaban, lo cual era bueno para el barrio. Pues bien, rememorando aquellos tiempos, van a hacer varios tipos de arroces que degustarán todos los presentes, ya que han sido cinco los chef que se han ofrecido para hacerlos: Sascha Lenz, que es estrella Michelin; Diego Manero; Chef Mahrez, que por cierto, cada lunes presenta una receta a través de La Soledad Radio; Amando Puma y Ryn Benaissa (postres).¿Que qué día será? Mañana sábado, sobre las 12.30 horas». Y por la tarde entre las 15.00 y las 17.00 actuará el grupo flamenco Alma Gipsy.

Dicho lo cual, paseando nos acercamos hasta Can Ribas, que hasta los años 70 del siglo pasado fue fábrica de mantas, y que ahora, pudiendo ser algo a beneficio del barrio, no es nada. O mejor, es un lugar abandonado, en alguno de cuyos rincones pernoctan sin techo. Nowak, nos dice que no entiende que Can Ribas esté como está ahora. «Ni nosotros tampoco», le decimos. «Aquí podría haber lo que se dice un casal de barrio, una biblioteca… y por lo que veo –añade–, hay espacio para representar obras de teatro. Incluso hacer exposiciones».

El hombre, recorriendo el lugar, no da crédito viendo lo desaprovechado que está. «Además, si cobrara vida, su entorno saldría ganando en todos los aspectos, como ha ganado el barrio vecino, Nou Llevant, desde que han abierto dos supermercados».

Johann vuelve a mirar lo que fue Can Ribas, no entendiendo que no se le saque más provecho. «Recientemente leí en su periódico que el Ayuntamiento de Palma había comprado el edificio de GESA, con el fin de convertirlo en un espacio cultural, lo cual favorecerá al Nou Llevant. Pues imagínese lo que sería esto si, además, reconvirtieran Can Ribas en un centro para los vecinos, en una pequeña casa de cultura. Ganarían los vecinos, ganaría La Soledat y ganaría Palma».

Por cierto, Nowak, desde hace unas semanas, todos los martes, entre las 17.00 y 19.00 h, a través de La Soledad Radio, viene organizando unas charlas sobre gentrificación muy interesantes, de las que hablaremos más adelante

Sobre la psicoterapia

A primeros de marzo, Mica, psicólogo y fundador de Las Ovejas de Mica, inició unas terapias grupales, exclusivamente para mujeres, sin descartar que más adelante los hombres también puedan participar. Así que le hemos localizado para que nos cuente de qué van esas terapias grupales, y hacia quién van dirigidas.

–Pues, efectivamente, he comenzado este mes con unas sesiones de psicoterapia para mujeres con el fin de tratar estados, sensaciones, desencanto, estrés, poca autoestima y malestar en general que, de no poder o saber controlarlos y tratarlos, pueden desencadenar trastornos más graves.

Mica y las terapias grupales.

–Vayamos por partes. ¿Qué es la psicoterapia?

–Llamamos psicoterapia a la terapia de conversación, de hablar, de exteriorizar emociones negativas que te deprimen o generan mucha ansiedad, haciendo que te sientas inútil, frustrado, con miedo y ansiedad permanente. Lo mismo sucede con el pensamiento muy habitual, como es el de la rumiación, o dar vueltas a lo mismo. Se trata de pensamientos que son automáticos e involuntarios, pero que te hacen sentir muy mal, por lo cual hay que detectarlos e identificarlos lo más rápido posible. Porque, ¡ojo!, existe la tendencia a reprimir, a hacer una contención y pensar que todo lo podemos resolver por nosotros mismos, lo cual, pensar así, es muy perjudicial para la salud mental, debido a que siempre acaba por estallar, ya sea psico somatizado, que es manifestar lo psicológico a través del cuerpo, o explosionando con unas consecuencias que resultan negativas.

–¿Y por qué hacer estos trabajos en grupo?

–Sencillamente, porque la idea de crear este grupo nace por la demanda de personas que acuden a mí con mucha necesidad de ser escuchadas, ya que tienen miedo y vergüenza por el hecho de pensar que nadie les comprende. Mi función es hacer de conductor y guía, y dejar que el grupo se exprese lo que desea contar. Nunca hay que obligar a nadie, ya que el mismo grupo hace el efecto espejo, y que aunque no les pase exactamente lo mismo que las otras personas cuentan, notan que les sucede algo similar, que se sienten reflejados en los testimonios de estas.

–¿Qué perfiles tienen estos grupos?

-Las integrantes de estos grupo son de un perfil muy similar: mujeres cuidadoras, de mediana edad, que toda la vida han luchado, han protegido, han cuidado del hogar y de la familia, y que ahora, con los años, han experimentado un cambio con los hijos mayores e independizados, con sus padres enfermos, o que han fallecido, con sus parejas con las que llevan muchos años de convivencia, o todo lo contrario, que se han separado, lo cual, de algún modo, va provocando una falta de sentido de vida, tristeza profunda y soledad que no saben gestionar.

–¿Tiene que ver todo esto con la salud mental?

–Hay confusión y estigma con la salud mental, pensando en que ir al psicólogo es sólo para enfermos mentales. También esta desorientación social viene por la saturación de mensajes de positivismo tóxico (exigencia de ser feliz o búsqueda del bienestar) que generan falsas expectativas, porque no explica las cosas. Puedes mirar muchos vídeos motivacionales, leer libros de autoayuda... que si no es con un profesional, difícilmente te serán útiles.

–¿Cada cuándo y dónde dará estas sesiones presenciales?

–Serán los martes y jueves, en un local de una zona céntrica de Palma, distribuyendo a los asistentes en distintos grupos, eso sí, teniendo en cuenta que estas reuniones grupales van dirigidas a todo tipo de personas, siempre que no tengan un trastorno grave, pero… Bueno, los interesados, para más información, pueden contactar conmigo a través del 603891914. Porque cuanto más claras tengamos las cosas todos, mejor para todos.