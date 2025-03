Isabel Pantoja, ingresada de urgencia

La artista Isabel Pantoja ha sido ingresada de urgencia, tal y como ha confirmado este jueves el periodista Antonio Rossi en el programa Vamos a ver de Telecinco. «Se encuentra hospitalizada en un centro hospitalario de Madrid. A principios de semana vieron algo que no iba bien, algo que no les gustaba y decidieron ingresarla de urgencia aquí en un centro hospitalario de Madrid», ha explicado el colaborador televisivo. «Están esperando los últimos resultados. Pensaban que podía haberse ido hoy a casa, pero sigue ingresada y a la espera de que todo salga bien. Está acompañada de su hermano y no lo sabe nadie de la familia», ha añadido.

La tonadillera, de 68 años, siempre ha sido muy hermética con su vida privada y desde hace meses ha habido especulaciones sobre su estado de salud. Aunque no ha trascendido el motivo del ingreso, la artista se ha visto obligada a cancelar alguna de sus actuaciones. Por ejemplo el pasado 29 de junio anunció tan solo 48 horas antes de un concierto que no iba a poder actuar en Valladolid. «La decisión de cancelar se realiza siguiendo indicaciones médicas y con el objetivo de asegurar el bienestar de Isabel. Isabel Pantoja agradece profundamente el apoyo y la comprensión de sus seguidores, así como la dedicación y el esfuerzo de todos los involucrados en la organización del evento», informó su equipo en un comunicado. Hace apenas unos meses, la cantante dejaba Cantora para instalarse de forma definitiva en Madrid. La artista mantiene una vida alejada del foco mediático y la última vez que fue fotografiada fue en enero, cuando viajó a las Islas Canarias para apoyar a su sobrina Anabel Pantoja tras el ingreso de la pequeña Alma. Precisamente Anabel se encuentra estos días en Madrid, motivo por el que no se descarta que haya estado acompañando a su tía en estos momentos complicados. Al margen de su estado de salud, Isabel Pantoja está volcada en un nuevo proyecto profesional. La cantante ha llegado a un acuerdo con Mediacrest para hacer realidad un documental y una serie de ficción sobre su vida, una producción en la que promete abordar los asuntos más polémicos de su pasado. «Poder trabajar con una artista de la talla de Isabel Pantoja y llevar con ella al gran público una producción de la máxima calidad con la historia de una de las personas más influyentes de la música española es un regalo, un reto apasionante que estamos encantados de afrontar», aseguró Francisco Pou, CEO de la productora, al anunciar el acuerdo.