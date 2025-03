Así es el pueblo costero de Mallorca en el que Ana Obregón veranea desde hace 50 años

Ana Obregón ha vivido este martes un día muy especial. La actriz ha cumplido 70 años acompañada por su nieta Anita, una celebración que ella misma compartió en sus redes sociales con un emotivo mensaje dirigido a su hijo Aless: «Hoy he soplado las velas con tu hija entre sonrisas y lágrimas. Sé que estás con nosotras abrazándonos porque Anita de repente ha dicho: '¡Un besito arriba!'». Además la artista escogió para la ocasión un vestido de flores en honor a Aless: «Me he puesto el vestido con el que celebré contigo el penúltimo cumpleaños en casa porque me dijiste que estaba muy guapa».

La actriz tiene una estrecha vinculación con Mallorca, y es que veranea en la Isla desde hace décadas. Hace más de cincuenta años su padre Antonio García Fernández construyó en Son Servera, más en concreto en la Costa de los Pinos, El Manantial, una casa en la que la artista disfruta cada año de unas semanas de desconexión. Tal y como explicó el propio Antonio en Ultima Hora: «Descubrí la Costa de los Pinos a través de un primo hispano-inglés de mi mujer. Compré tres parcelas, con lo que reuní 8.000 metros cuadrados y 140 metros de acantilado. La casa la terminamos en 1969 y la inauguramos en 1970». Noticias relacionadas Ana Obregón, 70 años y Mallorca en el corazón Más noticias relacionadas Para la bióloga El Manantial es su refugio, un lugar en el que ha vivido buenos y malos momentos, pero en el que siempre se ha sentido a gusto. Tan importante es este lugar para la artista, que incluso escogió este enclave para escribir El chico de las musarañas, el libro que Aless empezó a escribir cuando estaba enfermo y que Ana quiso acabar. La propiedad cuenta con siete habitaciones con baños en suite, un salón comedor con terraza, zonas de día y de noche, una cocina de gran tamaño y una sala de plancha. Parte de su encanto es un pozo privado de agua potable, un manantial y un punto de atraque en el embarcadero. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) A lo largo de 316 páginas Obregón plasma en el libro sus vivencias en Mallorca y la importancia que ha tenido El Manantial tanto para ella como para su hijo. Un cariño que incluso tuvo presente en las últimas palabras que dijo a Aless cuando estaba ingresado: «Dentro de poco estaremos juntos en El Manantial, contemplando los atardeceres sobre el mar Mediterráneo que tanto amamos». Es más, esta casa se convirtió en el escenario de sus míticos posados del verano. La Costa de los Pinos se sitúa en una ladera montañosa que forma parte de la sierra de Levante, que recorre la comarca de Artà hasta Felanitx en una cordillera discontinua y con alturas que no sobrepasan los seiscientos metros. Vista general de la Costa de los Pinos. La página turística de Cala Millor explica que «esta zona residencial es famosa por su arquitectura y cuenta entre sus residentes con artistas conocidos y magnates de los negocios que han ubicado su residencia veraniega en esta costa. Tiene un centro comercial con tiendas y restaurantes, un hotel emblemático y un campo de golf de 18 hoyos, además de un entorno paisajístico único». Costa de los Pinos cuenta con una gran cantidad de calas como Sa Marjal y Es Ratjolí y uno de los lugares más visitados por los turistas es el mirador des Cap des Pinar desde donde se puede ver toda la bahía de Cala Millor. También hay rutas de senderismo por montaña que enlazan la Costa de los Pinos con Canyamel. Tal es su encanto que otros rostros conocidos del panorama nacional como Agatha Ruiz de la Prada o Carlos Sainz cuentan con una vivienda en esta zona.