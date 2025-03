MPH Coaching, ayudando a superar obstáculos

Acompañar, enseñar o entrenar a una persona o a un grupo, para llegar a cumplir y superar retos específicos o desarrollar ciertas habilidades es el objetivo del coaching. Y hacerlo de una forma creativa, dinámica y accesible es el reto de MPH Coaching, un proyecto creado hace un año por los hermanos Manuel y Maite Pérez Herrera, que buscan afrontar los problemas que les plantean las personas que acuden a ellos «a través de pautas específicas que ayuden a tomar conciencia de lo que se tiene y dónde se está». Trabajan para «ampliar el campo de observación de las personas y las habilidades de las que disponen y les planteamos que expongan los obstáculos que tienen (como cambios de trabajo, gestión de las emociones, una dieta...) y ofrecemos las herramientas necesarias para sortear esos obstáculos y poder mejorar así su futuro». Maite detalla que en ocasiones el coaching está mal enfocado: «Lo que nosotros hacemos es acompañar a la persona en el proceso, dándole las herramientas para que despierte y tome conciencia de sí misma».

Su puesta en escena es singular y directa, apuestan por la simbología del boxeo, porque además de gustarles el deporte de contacto «trasmite un mensaje de superación, de mantener la adrenalina a tope, algo necesario para subir al ring y aguantar y superar asalto tras asalto», como la vida misma. Sus escenarios son variados y en ocasiones llaman la atención como el exitoso evento que tuvo lugar hace unos días en el Café a Tres Bandas, un lugar que encaja con su filosofía de que sus ideas «sean accesibles y fáciles para que la gente se sienta cómoda», dice Manuel. Y Maite apunta que «el desarrolló personal es duro y ayuda abordarlo con humor, que sea divertido, que provoque emociones y haya risas y a veces lágrimas». En el encuentro en este bar palmesano los presentes disfrutaron de un intensa y emotiva sesión en la que una de las «dinámicas fue el pedir perdón, un te quiero y un agradecimiento a alguien conocido por Whatsapp».

El nombre del proyecto también tiene mensaje. Además de coincidir con las iniciales de sus precursores, le aplican otros significados como «‘Millas por hora’ o ‘Mente, Propósito y Hábito’, que encajan en nuestras ideas», explica Maite. Entre las herramientas necesarias para lograr la felicidad Manuel propone que «hay que tener estado de conciencia, exponer como nos importa que nos etiqueten y enfocarse en lo que tenemos», y Maite añade «sino eres feliz con lo que tienes no serás feliz con lo que no tienes». Los dos hermanos no paran y ya tiene en agenda más eventos de los que dan cuentan en sus redes (Instagram: mph_coaching,Facebook: MPH Coaching y Tik Tok: mph.coaching).