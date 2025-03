«Hoy en día se ha perdido la identidad de la manufactura»

Es uno de los maestros peleteros más exclusivos de nuestro país. El leonés Santiago del Palacio se hizo un nombre propio hace tiempo vistiendo a algunas de las mujeres más elitistas mientras capitanea una firma que vende en Suiza, París o Londres. El pasado sábado participó en un evento ‘pop up’ de su marca en el restaurante MIA de es Portitxol.

¿Cómo empezó en este mundo?

Fue una decisión motivada porque siempre estuve en contacto con el oficio gracias a mi madre y al acabar mis estudios básicos decidí formarme primero en Barcelona y luego en Milán, Copenhague siempre en un proceso global que me permitiera dominar el oficio de manera global desde las técnicas manufacturación de la piel como la parte de diseño, selección o clasificación.

¿La peletería es una artesanía?

Absolutamente. Hay que conocer la piel, que es un elemento muy primario, para mediante las nuevas técnicas lograr un efecto de caída, de volumen y de experimentación para dar una vuelta de tuerca.

¿Ha cambiado mucho el oficio desde que usted empezó?

En esencia, no. A la técnica hay que serle fiel y luego ya entra como experimentes para adaptarlo a las nuevas tendencias. Lo que sí ha cambiado es que antes había muchos más artesanos. En mi sector y en todos. Se ha perdido la identidad de la manufactura. A los que quedamos nos va mejor porque somos pocos.

¿Cómo definiría su estilo?

Yo trabajo para crear un concepto de vida dentro de una mujer con mucha personalidad, inteligente, independiente y que decide llevar piel. Pero siempre adaptándome a la manera de ser de cada clienta.

¿Se ha elitizado?

No, diría que siempre ha sido un producto de élite. Desde que yo recuerdo ha sido exclusivo y se ha buscado la esencia de la persona que cree en la piel. Primero por que nunca hemos bajado calidad. Es verdad que cuando los artesanos dejaron el oficio se empezó a crear una imagen de piel que venía de otros países como China donde el concepto se vulgarizó.

La imagen de la mujer con el abrigo de visón se ha estigmatizado por una parte de la sociedad.

Eso ya pasó un poco a la historia. Formaba parte de un ‘status’ y una élite. Acabo de volver de Milán y la piel vuelve con una fuerza muy grande. Nosotros consideramos que no tiene que estar de moda. No sé si me explico. Ni que lo esté ni que lo deje de estar. Es un elemento más. No queremos que todo el mundo lleve piel ni que nadie la lleve. Nuestra filosofía es tener nuestro público y estar satisfechos con lo que hacemos.

Una de sus líneas rojas es no trabajar con piel sintética.

No, nunca. Por varias razones: primero, porque contamina muchísimo ya que son materiales no degradables. Además, nunca la he trabajado y ni me interesa ni me gusta. De hecho no visto piel sintética. Jamás. Estoy totalmente en contra de la filosofía que hay detrás del proceso de fabricación: donde se realiza, como se realiza...

¿A favor o en contra de utilizar la inteligencia artificial?

Ese es un paso al que deberíamos sumarnos todos un poco para saber como afrontarlo. Es un dilema. En mi sector va a dar un giro importante a la hora de ayudar mucho a las líneas de producción, creación y síntesis para evitar mucho trabajo. Pero cuidado. ¿Hasta que punto nosotros como artesanos queremos darle coba? No he llegado todavía a una respuesta.

¿Con qué parte de su oficio disfruta más: el proceso creativo, seleccionar el producto, trabajarlo...?

Un poco todo. Dentro de la parte final, que es lo que vosotros veis, hay una parte manual que a mi me encanta. Yo soy muy manual. Me gustar tocar las cosas y trabajar con las manos. Trabajamos con astracán, marta cibelina, zorro, todo tipos de corderos exóticos.

¿Y lo que menos le gusta?

Venderme (ríe). Quizás al que le gusta lo que hace tiene esa parte de no renunciar a nuestros principios. Hemos intentado estos años en los que ha habido altibajos, no nosotros porque tenemos un público fiel, pero me han ofrecido muchas veces líneas de producción en otros mercados. El proceso es lento y no podemos trabajar en serie. Puede que a nivel comercial sea erróneo porque venderemos menos pero ¿hasta que punto tenemos que renunciar a una cosa que se ha creado con un cariño tremendo?

¿Qué valores le inculcó su madre en el trabajo y en la vida?

Creo que el amor y la pasión por algo. Recuerdo como tocaba los materiales y ese sentimiento que ella que me transmitió. Observaba mucho al cliente, que es una cosa que hago yo también. Saber escuchar. Cuando un cliente me pide un abrigo a veces en lo que más me inspiro es en su personalidad. Ella fue absolutamente autodidacta y fue bonito también que me viera formarme de una manera que ella no pudo.