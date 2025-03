El próximo 30 de marzo, a las 17 horas, tendrá lugar una concentración de fotógrafos y modelos ¿El motivo? Pues según nos comenta Cósima Cabrera, que es la organizadora del evento, además de fotógrafa de largo recorrido, «no es otro que el de igualar al colectivo de fotógrafos y de modelos, en el sentido de que, sean veteranos o recién llegados a este mundillo, y se ajusten, o no, a los cánones que marcan el modelaje de hoy, en cuanto a medidas y altura, todos han de tener igualdad de oportunidades, por tanto todos han de ser bien recibidos».

Todo esto nos lo contó la otra tarde, en el Bar Cristal, a donde acudió con tres modelos, ya inscritas para dicha concentración. Ellas con Olena Ipatova (ucraniana residente en Palma), Ana Ferrer (de Palma) y Nuria Sureda (de Porto Cristo), tres de las modelos que participarán en dicha concentración.

–Es decir, que será un encuentro abierto a todos los que pertenezcan al mundo del modelaje y la fotografía, ¿no? Fotógrafos y modelos noveles y expertos

–Sí, totalmente abierto a todos, a fin de que todos tengan las mismas oportunidades. Porque no hay derecho que algunos piensen que un fotógrafo, por el hecho de ser nuevo, o poco conocido, tiene que ser malo, o no tiene que tener cabida entre los fotógrafos conocidos, o veteranos. O también que una modelo no muy alta ni muy delgada no tenga los mismos derechos, en cuanto a oportunidades, que las modelos, digamos, tradicionales, me refiero a las que sus medidas están de entre el 1,70 y el 1,80 de altura, y una talla 90-60-90. Nosotros buscamos no la perfección según lo que dictan los cánones, sino la diversidad y cuerpos distintos a los habituales. Y sobre todo, que entre ambos colectivos haya respeto.

–¿Y hay fotógrafos y modelos que piensan así, es decir, que no aceptan a fotógrafos nuevos, y jóvenes, y modelos alejadas de las medidas tradicionales?

–Pue sí, los hay. No son la mayoría, afortunadamente, pero los hay. Y yo, lo que pretendo con esta concentración de fotógrafos y modelos es, precisamente, dar la oportunidad a todos. Basta con que conecten conmigo a través de Instagram, para quedar inscritos.

–¿Y nos puedes anunciar el lugar dónde será?

–Como digo, los interesados, sean modelos, sean fotógrafos, tienen la oportunidad de inscribirse a través mi cuenta de Instagram, que es @laluzquereflejaelalma. Y tienen tiempo de poder hacerlo hasta el próximo 29 de los corrientes.

–A día de hoy, ¿hay ya muchos inscritos?

–De momento, 20 modelos y 20 fotógrafos. Mi intención es que cuantos más seamos mejor, ya que lo que pretendo, lo que me interesa, es sacar esta iniciativa adelante, que no es otra que la que todos tengamos las mismas oportunidades.

–¿Dónde se podrán ver los trabajos realizados?

–En principio, a través de las distintas redes sociales. Llegado el momento, anunciaremos en cuáles de ellas se publicarán.

–¿Algo más que añadir?

–Sí, lo cual, para mí, es muy importante. Y es que en dicho evento voy a iniciar un proyecto fotográfico propio al que he titulado ‘Yo sí te creo’ y que cuenta con el lema ‘Yo seré tu voz’, y que gira en torno a la violencia doméstica y vicaria.

–¿Y en qué se ha inspirado, en casos concretos tal vez?

–En personas que han sufrido maltrato en general, pero que no les han permitido contar su historia, y que ahora, que pueden, la han contado.

–¿Qué son, mujeres…?

–No, hay hombres, mujeres y algún niño. Al respecto, hoy solo puedo decir que estén atentos a mis redes sociales, porque próximamente lo publicaré en ellas, pudiendo escuchar las historias y verlas contadas por las propias víctimas, pero de forma anónima.

–Suponemos que serán relatos que darán de qué hablar

–Siempre y cuando todo lo que la gente hable acerca de ello sea a favor de estas personas, en positivo y con respeto, me parecerá muy bien.