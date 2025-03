Cumie Dunio, la voz del Cirque du Soleil

Cantautora, bailarina, percusionista, productora musical, coach de voz... Cumie Dunio lleva el eclecticismo por bandera. Su curriculo es más largo que un tren de mercancías: formó parte del prestigioso coro armónico MuOM, ha trabajado con el Cirque du Soleil y puesto banda sonora a un spot de Armani grabado con Megan Fox y Rafa Nadal. Y hay más… ha grabado con U2 y el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y compartido escenario con Carlos Núñez, de quien afirma que «tiene el don de sacar lo mejor de sus colaboradores. Fue increíble cantar en el Palau de la Música Catalana con él». Y no fue su única colaboración con el maestro de la gaita, con quien ha compartido escenario en varias ocasiones. Actualmente, imparte talleres de voz «enfocados en varias técnicas del canto de armónicos».

Nuestra protagonista nació en Pensilvania, escenario de alguno de los más cruentos episodios de la Guerra de Secesión, una hermosa tierra bañada por el río Delaware que presume de ‘cantera rock’. Allí nacieron Poison y Cinderella, dos de las bandas dominantes del hard rock en los ‘80; Bill Haley & His Comets, clásico impepinable del rockabilly; y War on Drugs, referencia indiscutible del indie rock actual. Con todo, Cumie «estaba más inspirada por la música pop, el hip hop y el techno», fue más tarde cuando comenzó su idilio con las músicas del mundo, «es lo que me nutre más profundamente», confiesa. Les invito a conocer la historia de esta mujer positiva, de sonrisa limpia, mirada profunda y larga cabellera.

Hace veinte años conoció a un mallorquín en Manhattan que le cambió la vida. «Por amor me mudé a Palma en marzo del 2004. Me gustó Mallorca, pero a esa edad sentí la llamada de Barcelona». Hicieron las maletas y pusieron rumbo a la Ciudad Condal con la intención de ampliar su horizonte profesional. «Fue una experiencia esencial para mi evolución personal y artística», reconoce. Allí formó parte del renombrado coro MuOM, y aprovechó para tejer una sólida red de contactos. Cinco años más tarde regresaron a la Isla, aunque «seguía volando a Barcelona cada semana para seguir con MuOM y otros proyectos». Finalmente, tomó consciencia de que «quería sentirme más enraizada aquí». Abandonó definitivamente Catalunya y, tras pasar por Palma, Andratx y Platja de Muro se estableció en Sa Pobla, pueblo «que tiene a los mallorquines más amables, en mi opinión, y además hay mucha vida y tranquilidad a la vez».

En cuanto a su experiencia musical en un spot publicitario de Armani, cuenta Cumie que «mi marido, que es fotógrafo, trabajaba en esa producción y consiguió que hiciera la música». Sus composiciones arroparon las actuaciones de Megan Fox y Rafa Nadal. Confiesa que hubo «una energía diferente en la grabación de Rafa, que fue muy relajada, divertida y profesional», en contraste con la de la diva norteamericana, en la que «se notaba una energía distinta». ‘Y hasta aquí puede leer’... como diría Mayra Gómez Kemp. Desde que aterrizó en la Isla, ha estado escribiendo, produciendo y grabando música permanentemente, ya sea para ella o para otros artistas. Una parte de ese trabajo está expuesto en redes, de hecho, fue «en YouTube donde Cirque du Soleil me encontró con la intención de contactarme».

Circo del futuro

Con esta prestigiosa compañía que ha revolucionado las artes circenses trabajó en el espectáculo Toruk. El entrenamiento fue tan intenso que «acabé con dos hernias discales». Formó parte del show creation, «donde pude dejar mi huella». Aquella fue una experiencia «muy enriquecedora»; recuerda que al llegar a Montreal «me hicieron un escaneo de la cabeza en 3D para sus programas de software. Fue muy interesante ver cómo abrazan las tecnologías nuevas para crear una mejor experiencia para el público». Además, la artista puso voz a la banda sonora de Toruk. Su periplo con esta compañía fue más fructífero de lo esperado, ya que pudo conocer a James Cameron, director de Avatar y Titanic, entre otros destacados taquillazos. «Cameron es una persona con presencia noble que realmente escucha a las personas», zanja.

Otro de los grandes hitos de su carrera se dio cuando «una empresa de producción de Los Ángeles me contactó para averiguar si MuOM podría participar en un video inmersivo 3D para U2. Lo filmamos en la Torre Amat de Barcelona, aparecemos muy brevemente ¡pero estamos!». En la actualidad lleva a cabo talleres de voz abiertos a todos los públicos, a los que suelen acudir «practicantes de yoga y meditación, artistas visuales y de baile, y también gente que simplemente desea conectarse con su voz». El próximo tendrá lugar el 28 de marzo en Can Tàpera (Palma).