Jaume Rigo ganó el sábado 20.000 euros en ¡Salta! | Juan Moreno cumple cien años | Pascual inaugura taller este martes

Jaume Rigo, de Campos, se ha tomado un año sabático. Gracias a ello ha podido viajar bastante. En tres meses y medio ha estado en Asia, Londres, Venecia, Praga, Estambul, Berlín y Budapest, entre otros. Además, participó el pasado sábado en el programa concurso de Antena 3 ¡Salta!, presentado por Manel Fuentes.

Pudieron ser más

Según nos contó, son cinco los participantes, cada uno tras su atril. Manel Fuentes lanza la pregunta y el más rápido en contestarla se erige como controller, que viene a ser como el que va a dirigir el juego, que gira en torno a afirmaciones sobre cultura general. Cada vez son más difíciles, ya que hay más opciones a la hora de responder si la afirmación que te hacen es la correcta o no. Él, acertando una de las afirmaciones correctas, se embolsó 5.000 euros, que decidió arriesgar para conseguir 20.000 euros. Estos los logró apostando a la afirmación de ‘Tanto la sepia como el calamar son mariscos’. «Y ahí me planté, pues no quise arriesgar. Pero con la que era mi tercera afirmación, en caso de haberla jugado, habría ganado 50.000 euros».

Hay que decir que no es la primera vez que Jaume es uno más de la partida en un concurso de la tele y encima lo gana. Porque vean dónde ha participado y lo que ha ganado:

En Ahora Caigo (Antena 3, 2014): 13.000 euros. En La Ruleta de la Suerte (Antena 3, 2015): 3.000 euros, una bicicleta (900 euros) y el coche (14.000 euros). En Agafa’m si pots (IB3, 2017): 400 euros. En Agafa’m si pots Especial Vespres (IB3, 2018): 3.000 euros. En Jo en sé més que tu (IB3, 2019), tras 5 semanas, fueron 1.200 euros. En Jo en sé més que tu Especial Nadal (IB3, 2019): 300 euros. En El Cazador (TVE, 2021): no ganó nada. En Agafa’m si pots (IB3, 2022): 600 euros y en Salta (Antena 3, 2025): 20.000 euros.

Siempre he querido aprender

«En total, en premios, llevo más de 56.000 euros, que invierto en disfrutar de la vida y en viajar dónde me place. En este último año, que como hemos apuntado me lo ha tomado en plan sabático, no he parado».

Jaume, de 37 años, no ha estudiado ninguna carrera, «pero siempre he querido aprender, de ahí que tengo notas llenas de preguntas con sus respuestas. Preguntas sobre, prácticamente, todo… ¡Hasta de autores chinos!». Confiesa que no participaría, por ejemplo, en Supervivientes, «ya que solo me van los concursos sobre cultura general, y si encima ganas dinero, mejor».

¿Que si hay algún programa concurso que el gustaría participar? «Sí, claro, los hay. Me gustaría, por ejemplo, que me volvieran a llamar de Agafa’m si pots o Jo en sé més que tú, en IB3, que los sigo y disfruto viéndolos diariamente».

¿Y hay algún concurso en el que quiso participar, pero no pudo? «Sí, el año pasado me quedé a las puertas de poder participar en Quién quiere ser millonario, donde, después de haber pasado todos los cástings, al final no fui uno de los 18 seleccionados».

Quien no arriesga no gana

Por último, nos cuenta como fue seleccionado para ¡Salta!. «Tras hacer varios cástings online, fui convocado para el casting presencial de ¡Salta!, en Barcelona. El billete del viaje lo tuve que pagar yo, cosa que hice con gusto, pues, me dije que «quien no arriesga no gana». Así que me fui a la Ciudad Condal por mi cuenta. Semanas después, me llamaron diciéndome que estaba seleccionado y que nos íbamos a los Países Bajos a grabar, pues el programa es una adaptación del exitoso formato internacional The Jump, original de Talpa Studios, de los Países Bajos. Aunque ahí, como en cualquier otro concurso nacional, el traslado, hotel y dietas corren a cargo de la productora. La experiencia fue increíble: dos noches en un hotelazo, con 24 compañeros y encima llevándome 20.000 euros… ¡Pues ya me dirás!»

¡Por muchos años más!

Juan Moreno Castilla acaba de cumplir cien años. Fue el pasado 15 de marzo de 2025. Cien años es una edad extraordinaria, muy difícil de alcanzar, y más con una asombrosa lucidez como de la que hace gala él. La suya ha sido una vida dedicada por completo a la familia y al trabajo, lo cual le agradecen sus hijas, Rosario y Pilar; sus nietos Albert, Laura y Marta; su yerno, Manolo, y demás familiares. Todos han querido celebrar con él una fecha tan significativa para mostrarte su amor y dedicación y, a la vez, desearle que la vida continúe deparándote nuevas ilusiones. «Muchas gracias, Juan -le dicen- por todo lo que nos has dado».

En el centro de la foto, sentado y con la banda azul, el centenario Juan Moreno, a quien en día tan señalado rodean sus hijos, nietos, yerno y demás familiares.

Inauguración

Nos llama nuestro buen amigo, insigne pintor y gran retratista Pascual de Cabo para comunicarnos que hoy, martes, a las 19.00 horas, inaugura su taller de pintura, sito en calle Bisbe Sastre, 5, de Palma, espacio denominado Taller Pascual de Cabo-Natalia Aguilar, ya que Natalia viene a ser su mano derecha en cuestiones relacionadas con este espacio.

Para Pascual hoy será un gran día.

Ni que decir tiene que asistirá mucha gente, entre ella, pintores, escultores, personas relacionadas con el arte... E imaginamos también que no faltarán los de siempre. Y de paso se celebrará el cumpleaños de Natalia Aguilar, entre otras razones, porque ese día es el de su cumpleaños.