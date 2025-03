Baleares es la tercera con más disoluciones matrimoniales

Baleares ha sido la tercera comunidad autónoma con más disoluciones matrimoniales en 2024, con una tasa de 219,9 por 100.000 habitantes. Los órganos judiciales españoles registraron 95.650 separaciones, divorcios y nulidades matrimoniales en 2024, un aumento del 3,6 % de las demandas de disolución matrimonial en comparación con el mismo periodo de 2023, ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Con estos datos, ha explicado este lunes el CGPJ en un comunicado, se vuelve cifras similares a las registradas en 2022, cuando las rupturas matrimoniales fueron 95.193. El aumento interanual del 3,6 % responde principalmente a las demandas de divorcio, sobre todo las consensuadas. Entre enero y diciembre del año pasado se produjeron 55.146 demandas de divorcio consensuadas, un 4,4 % más, mientras que los divorcios no consensuados escalaron un 2,8 % hasta los 37.080.

En el terreno de las separaciones se registraron, sin embargo, descensos: 2.355 consensuadas, una bajada del 0,6 %, y 1.006 no consensuadas, un 3,2 % inferior a las del año anterior. Por su parte, fueron 63 las demandas de nulidad matrimonial registradas, frente a las 51 del mismo periodo del año pasado, por lo que se ha detectado un aumento del 23,5 %.

La media nacional anual de disoluciones matrimoniales por cada 100.000 habitantes se situó en las 199 en 2024. Por territorios, las mayores tasas se registraron en Canarias (236,4), Comunitat Valenciana (221,9), Baleares (219,9), Murcia (212,3), Andalucía (211,6), La Rioja (206,7) y Castilla-La Mancha (204,6). Los valores más bajos se dieron en Galicia (195,2), Navarra (194,9), Cataluña (193,3), Asturias (192,2), Cantabria (187,9), Aragón (184,4), Madrid (181,2), Extremadura (180,3), Castilla y León (169,7) y País Vasco (168,1).

En su estadística anual, el CGPJ también informa de los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, así como de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales. Las demandas de modificación de medidas consensuadas aumentaron un 4,5 % hasta las 13.045, mientras que las no consensuadas también crecieron, en este caso un 2,8 % hasta las 32.423. Las modificaciones de medidas relativas a hijos no matrimoniales registraron incrementos en el caso de las no consensuadas (escalaron un 4,5 % hasta las 28.506), mientras que las consensuadas aumentaron un 3,9 % hasta las 23.144.