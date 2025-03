«El mundo iría mejor si un día al mes regaláramos nuestro trabajo a quien lo necesita»

Toñy Gomila es peluquera, motera, rockera, solidaria y madre de dos hijos -chico, chica, ambos auxiliares de enfermería, él cuida a mayores, a domicilio, mientras que ella trabaja en Son Espases-. Toñy tiene su peluquería -Tannara, se llama- a cuatro pasos de la plaza del Obelisco, a la que suele acudir casi siempre en moto, una Honda Shadow 650cc. «También, cuando puedo, voy a quedadas de moteros, a pasar el día en algún lugar», explica.

Y en lo que respecta a su condición de solidaria, si antes iba a cortar el pelo por su cuenta a personas necesitadas, a las que no cobraba nada, «porque si un día al mes regaláramos a quien lo necesita nuestro trabajo, no dudes que el mundo iría mejor de como va ahora», dice. Hoy -desde hace unos siete años- lo hace a través de Barber Ángels, o grupo de barberos que, a nivel internacional, bajo el lema de «Juntos estamos menos solos», dedican uno o dos días al mes a cortar el pelo, lavar cabezas, afeitar, etc.. a gente que no tienen medios, o que vive en la calle, también gratia et amore. «Con Barber Angels me puse en contacto en una acto que realizó SOS Mamás en los que ellos participaban. Hablé con Marcus, un peluquero alemán que reside, y trabaja, en Cala Millor, y que es quien trajo a los Barber Angels a Mallorca, y desde ese día fui una más del grupo».

¿Cuántos Barber Angels sois en Mallorca?

-Alrededor de unos quince. Sí, en grupo llegamos a más gente, pero somos pocos. Tendrían que apuntarse más y así llegaríamos a más. Por eso hago desde aquí una llamada a los peluqueros, para que se animen y dediquen uno o dos días al mes a trabajar gratuitamente , a favor de personas que no disponen de medios. Que lo prueben, aunque solo sea un día, y verán lo bien que se sienten. Además, entre nosotros, los Barber, hay muy buen rollo, nos llevamos muy bien. Por eso… De verdad, que lo prueben.

¿A quiénes soléis cortar el pelo…?

No solo cortamos el pelo, sino que lavamos cabezas afeitamos -aclara, antes de ir al grano-. Solemos ir al Projecte Home, Siloé, Llar Kurt, Es Refugi, y ahora vamos a probar en Ca l’Ardiaca y Sa Placeta. Es un placer llegar a esos lugares, hablar con ellos, preguntarles cómo quieren que les cortemos el pelo… Y, sobre todo, lo es más viendo su reacción, siempre positiva, una vez que ven el resultado a través del espejo… Verse cómo han quedado. De verdad que esas caras de felicidad son las mejores pagas que podemos recibir por esos trabajos.

Imaginamos que, sobre todo a la hora de lavar cabezas, tomarán precauciones…

-Bueno, tenemos una especie de gorra de baño, que nos mandan los Barbers de Alemania, que viene con una crema desinfectante, que ayuda mucho en esta tarea. Y es que algunos, cada vez menos, tienen el pelo muy sucio de no lavárselo a menudo., o de vivir en la calle. Pero, ya digo, cada vez son menos.

¿Y dicen que su trabajo lo hacen periódicamente…?

-Sí, dos veces al mes, en domingo casi siempre, pues es el día que no solemos trabajar en nuestras peluquerías. Dos días que en vez de dedicarlos al descanso, o a irnos por ahí, de quedada, se los regalamos a ellos, recibiendo a cambio una satisfacción muy grande. Por eso animo a otros peluqueros de la isla a que se conviertan en Barbers Angels. No se arrepentirán nunca de ello.

¿Reciben alguna ayuda o consideración por parte de Govern, Ajuntaments, etc., pues al fin y al cabo están ustedes haciendo una labor social…?

-¡Que va! Nada. Ni creo que sepan lo que estamos haciendo, y eso que a veces nos han hecho reportajes en los medios. Pero no, nada. En cambio, en algunos lugares de Andalucía sí reconocen nuestro trabajo. Y en el extranjero… Pues Barber Angels, en Francia, han recibido por parte del gobierno la Flor de Lys, y en Alemania también agradecen nuestro trabajo, pero aquí, en Baleares, nada. Pero por ello no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo.

Como rockera, sabemos que su profesión la ha llevado a estar en grandes festivales del rock, como el que se celebra en la ciudad alemana de Wackel, un festival rock puro y duro, que reúne a mucho grupos europeos y a miles de seguidores del rock…

-Sí, claro. Es un festival super conocido, al que voy, no como componente de uno de los grupos que participan, si no, de la manos de Barber Angels, a cortar el pelo a los músicos y cantantes, o al público que asiste. A mí me asignan a los músicos, por lo que me instalan ceca de escenario.

¿Y también trabajando gratis…?

-Sí, claro, Los Barbers hacemos siempre nuestro trabajo gratis. Pero ellos, los músicos y el público, a quiénes les arreglamos el pelo, o la barba, pagan, y eso dinero la organización lo destina íntegramente a gente necesitada.

¿Y cómo es ese festival?

-Es increíble, tanto por los músicos que actúan, como el público que asiste. Gente muy civilizada, pues no hay peleas, ni se huele a porro, ni se ven borrachos. Por eso estoy encantada de ir. Bueno… Por eso, por lo bien que me lo paso, y por la finalidad de nuestro trabajo, solidario cien por cien.