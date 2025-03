El adiós a Madò Pereta

Un 28 de febrero del 2000 en el programa Nit de Bauxa de Canal 4TV nació uno de los personajes más carismáticos y queridos del panorama del humor y de los escenarios mallorquines: Madò Pereta. Una mujer de avanzada edad a la que dio vida el actor Joan Carles Bestard y que se concibió como una figura que fuera «emprenyós y divertido a la vez, que estaba previsto que apareciera en cuatro o seis programas y al final estuvo 18 años en antena y de ahí pasó por el programa Fiesta de Telecinco y ha realizado multitud de actuaciones, llegando a estos 25 años y poniendo así punto final a su carrera artística de la forma que a ella le gustaría con un gran espectáculo». Con esta idea nace 25 anys Sa revista de Madò Pereta, un gran espectáculo que estará de gira durante todo este verano y el gran final será en enero de 2026 en el teatro Xesc Forteza. Bestard explica que se trata de un gran show en el que habrá baile, música y se centrará en sus gags más exitosos: «No será una Madò Pereta normal».

Repasando la trayectoria de esta simpática y ácida mallorquina, Bestard explica cómo se sorprendió de la fuerza que fue cogiendo el personaje y cómo fue calando entre el público hasta el punto de que «la gente se creía que era una mujer de verdad. La veían como una padrina molt loca. Incluso hubo gente que se creía que era un personaje real y criticaban a Nit de Bauxa por hacer que una señora tan mayor estuviera a esas horas en el plató». El personaje creció, haciéndose muy popular y «formando parte de la vida de muchas personas, hasta el punto que le mandaban cartas de todo tipo, desde pedir trabajo a múltiples consejos».

Pero estos 25 años no han sido fáciles ya que «ha habido momentos buenos y malos. Gente que quería hacer desaparecer al personaje, no era cómodo por lo que decía sin tapujos y a algunos les molestaba, por lo que llegó a estar en una especie de lista negra, pero eso no la intimidó y ha seguido hasta ahora, sobre todo gracias a la gente del pueblo». Ha sido muy crítica con los políticos y con todo aquello que no le gusta de la sociedad, un personaje que «ha pasado de ser muy simple y ha evolucionado junto a un público que ha crecido con ella e incluso ha enganchado a las nuevas generaciones, que la han conocido a través de familiares y conectan con esta forma de hacer humor.

«El personaje se hace mayor y ya pide un retiro, aunque yo no me atrevería a decir las cosas que dice Madò Pereta, pero considero necesario que esas cosas se sigan diciendo, por eso ella seguirá con sus columnas en el periódico Ultima Hora, el personaje seguirá vivo desde el papel y además en abril saldrá un libro que recopilará sus columnas más destacadas. Han sido 25 años de mucho trabajo, de momentos muy agradables y de muy desagradables, pero lo que se lleva Madò Pereta de los escenarios es sentir la risa del público, es algo maravilloso» concluye Bestard.

Un espectáculo por todo lo alto como gran colofón

Madò Pereta se retira, pero todavía le quedan unos meses de estar en los escenarios para despedirse por todo lo alto de su público. Como colofón final a su larga carrera ha preparado una gira con el espectáculo 25 anys sa revista de Madò Pereta, que empezará en verano y que se alargará hasta los primeros días de 2026 para terminar en el Teatre Xesc Forteza. Es un ‘show’ que cuenta con más de doce artistas, coreografías, músicas y vestuarios cuidados al detalle para dar el adiós que se merece a uno de los personajes más entrañables del panorama mallorquín.