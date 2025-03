«El tatuaje se ha convertido en un arte como cualquier otro»

Ramón Maiden redibuja el tatuaje incorporándolo a sus ilustraciones muchas veces solo con un boli Bic. Un viaje a la inversa en el que cabe desde iconografía religiosa, órganos humanos o dibujos animados siempre con una visión crítica de la sociedad. Ayer participó en una charla del ciclo ‘Encuentros con...’ en el CaixaFòrum.

¿Lo de Ramón Maiden es por el grupo de metal Iron Maiden?

-Si, si. Ahora ya tengo cincuenta y pico años pero cuando iba al instituto era muy fan del grupo. En aquella época todo eran tribus urbanas: los heavies, los punks, los rockers, los skins…

¿Usted qué era?

-Fui heavy durante bastante tiempo y allí ya me llamaban Maiden. Todos los del grupo teníamos un apodo relacionado con un grupo y a mi me llamaban Ramón Maiden y allí se quedó. Ramón García no me parecía un nombre muy apropiado (ríe).

¿Cómo llega el tatuaje a su vida?

-Yo no soy tatuador. Mucha gente lo piensa pero yo soy ilustrador pero lo que hago está relacionado con este mundo desde hace… ni sé. Ha cambiado mucho. Me acuerdo de mi barrio, Les Roquetes, que es superobrero, y allí estaba relacionado con el talego por los presos de la cárcel Modelo. No sé porque me llamaba tanto la atención. Se debía mezclar la estética con que era algo para toda la vida y un compromiso contigo mismo.

¿De qué manera ha construido su identidad visual con los años?

-De muchas formas, pero viajar ha sido un antes y un después. Tuve la suerte de poder viajar desde jovencito porque antes no era tan habitual. En muchas obras hay una mezcla de culturas y corrientes e ideas que no tienen una coherencia estructurada o consciente. Un poquito va con el flow. Siempre intento transmitir, eso sí, un mensaje político. Tengo un background antifascista muy potente por lo que quiero denunciar los regímenes autoritarios o dar voz a aquellos que no pueden tenerla. Las causas perdidas siempre están ahí.

¿La aceptación del tatuaje ha cambiado radicalmente comparado con hace unas décadas?

-Totalmente. Ya sea una cosa pequeña o diseños más grandes. El cambio, en general, me parece bien. Sí que es verdad que hay un punto de fardar. A mi me parece bien al final que la gente haga lo que quiera. El nivel ha subido mucho. Se ha convertido en otra disciplina artística.

Hasta ahora hemos hablado de su faceta artística pero, ¿quién es Ramón fuera de esta órbita?

-Mi familia tanto por parte de padre como de madre sufrieron mucho en la Guerra Civil. Eran rojos de aquella época. Del Sur y de Catalunya. He nacido odiando la Iglesia y el fascismo, aparte que mi formación personal y académica ha ido encaminada a esta forma de vida.

Usted ha trabajado durante más de una década con menores en riesgo de exclusión social.

-Sí, he trabajado con chavales 12 o 13 años en Barcelona. Ayudar a la gente es una manera de crecer a todos los niveles y con jóvenes todavía más. Aprendí desde lo más básico que es valorar lo que tienes para saber a donde vas como la manera que te marca el lugar donde has nacido. Y lecciones de vida de todo tipo. He ido a bodas de chavales con los que trabajé cuando tenían 10 o 12 años y he terminado yendo al casamiento. Cosas así superguais.

¿Conoce algún tatuador sin tatuajes?

-No, la verdad es que no. Eso es como encontrar un unicornio. No voy a ser purista pero tienes que tener tatuajes para saber lo que es el dolor. Es muy antagónico, me chirría mucho. No me haría uno con un tatuador así. Pero no soy nadie para decir qué tiene que hacer. Pero es un sacrilegio.