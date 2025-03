Cosas que si te fijas al verlas llaman la atención

Cada vez que cruzo el puente de sa Riera de las Avenidas, cosa que suelo hace muy a menudo, me llama la atención ver las dos alargadas grietas, de unos quince o veinte metros de largas cadas una, que hay sobre las calzadas, la que va y la que viene, grietas, como decimos, alargadas y a cada día que pasa, más marcadas y profundas a causa, seguramente, del traqueteo que se llevan con tanto coche que rueda por encima de ellas, grietas…¡Pues que se yo…! Grietas que, igual alguien con mando en plaza, tendrían que ser revisadas a fin de averiguar hasta qué punto son peligrosas, y más cuando lo que está mal -y eso parece que lo empieza a estar-, sino se soluciona a tiempo, empeora.

Me llama también la atención ver, desde hace más de un mes, como un sin techo ha convertido uno de los bancos de madera del Paseo de Mallorca en su casa, pues en él vive, entre mantas, paraguas, ¡y que se yo qué cosas más!, que cuando no está deja ordenadamente, más de lo que muchos tenemos ordenado el cuarto donde dormimos. ¡Ah!, y que gracias a él, numerosas palomas comen. Por cierto, no solo tiene ordenado su banco-casa, sino todo cuánto hay a su alrededor.

De pronto apareció ahí, y ahí, al menos a media semana, seguía. Pensamos que no es barca de balseros, sino que podría ser barca de mantenimiento..

Lo de debajo del puente

Y últimamente, también me llama la atención ver como una pequeña barca, de color blanco, permanece encallada en el agua de sa Riera, casi por debajo del mencionado puente, bajo el cual siguen viviendo indigentes, cubiertos con algo -desde la distancia parece una tela, a rayas blancas y azules, lo que evidencia que cada vez hay más gente sin techo en Palma, que se busca el refugio cómo y dónde puede, como les ocurre a estos Carpantes... Que no sabemos como pueden llegar hasta ahí, y estando ahí, dada la estrechez del sitio, no se caen.