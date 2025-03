Tolo Salom cumplió 80 años y celebro los 50 de 500 Millas

El pasado lunes, 3 de los corrientes, el empresario Tolo Salom -fundador de 500 millas- cumplió 80 años , y ya que estaba, celebró los 50 años de su empresa, cuyo slogan es coches de amigos para amigos.

En realidad, Tolo se enteró de que iba a celebrar la doble fiesta con su mujer, Marga, y sus dos hijos Vanesa y Toni y su nieta, Alma, cuando fue a cenar al restaurante El Marino de su amigo Andy. Y encima se enteró, que además de con los suyos, lo iba a celebrar con su familia más directa entre los que se encontraba Tony Hernández, que es como su hermano, y con quien hace medio siglo fundó 500 millas, empresa de la que este, años después, se separó.

Hay Tolo para rato

Y ya puesto a contar, Tolo, como quién dice, era la primera salida que hacía tras haber estado ingresado en la clínica Palma Planas, a causa de que tuvieron que colocarle un marca pasos que le tuvo fuera de combate por espacio de unos días. ¡Ah!, y para que no faltara de nada, los organizadores de la sorpresa, contrataron a un grupo de mariachis, puesto que Tolo es gran aficionado a las rancheras, incluso tanto más como lo fue el malogrado Sergio Rodrigo, amigo suyo también, quién no se metía en la cama, a dormir, si antes no hacia un homenaje a Jalisco cantando.

Desde aquí vaya nuestra felicitación a Tolo, no solo por lo que ha hecho en estos 80 años, sino por haber llegado hasta ellos… ¡Y lo que te rondaré, moreno!, pues hay Tolo para rato.

Tolo tocado de sombrero mexicano junto a los mariachis

Su fino toque de balón

A Tolo, a quién conozco hace más de ¡qué se yo cuánto…! Él jugaba en el Luis Sitjar, el infantil del Mallorca, de lo cual ha llovida mucho, demostrando en el campo que era un jugador de mucha clase y de gran visión de la jugada, entendiéndose a las mil maravillas con Melitón, extremo izquierdo, una especie de Gento, por como corría, y con Buele, el hijo del Negre de Can Matons, un fino jugador que la tocaba como los ángeles, y que también en cierto modo nos recuerda a Yamil, el del Barça. Lo digo porque cada vez que cogía el balón, tras echar un vistazo al panorama, se lo mandaba a Melitón, o a Buele, que estaban a 40 o 50 metros de él para que culminaran la jugada, que casi siempre era marcando.

Su hijo Toni, su sucesor

Y es que Tolo, controlando, parando y tocando, con una pierna que parecía un guante, era el Rey, como lo sigue siendo a día de hoy en los negocios, de los que anda un poco retirado, ya que su hijo, Toni, que ha tomado el relevo generacional, ha sido mucho lo que ha aprendido a su lado.

La fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche pasándoselo todos divinamente bien. Él viendo la gran familia que tiene, y esta viéndole a él feliz

Pues nada, Tolo, amigo, que cumplas muchos más… Que los cumplirás junto a los tuyos. Y disfruta de la vida, que bien merecido te lo tienes.