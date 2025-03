No te pierdas el cuarto concierto del festival Melodies de Primavera-Les Nits de Can Tàpera con Ultima Hora

Can Tàpera se llena un año más de música con el ciclo de conciertos Melodies de Primavera. La cuarta cita de estas Nits de Can Tàpera será el 28 de marzo, a las 20:00 horas, en el espacio de la calle Can Tàpera, 5, de Palma. Para la ocasión, Ultima Hora organiza un sorteo en el que se puede ganar una entrada doble. El único requisito para participar es estar registrado en la web, un proceso sencillo y gratuito, y acceder a la web del sorteo para aceptar las bases e inscribirse.

Este cuarto concierto, titulado Equinocci de primavera: música sublim: ‘Healing voice’, será una experiencia musical y sanadora que contará con la cantante e instrumentista Cumie Dunio y el Dr. Nicholas Demetry, experto en salud mental y sanación. Cumie Carol Dunio es una cantautora americana, además de productora musical, bailarina, percusionista, facilitadora de talleres de voz y canto, coach vocal de sesiones privadas y residente en Sa Pobla. En su carrera ha trabajado con el Cirque du Soleil como cantante principal en Toruk (inspirada en la película Avatar) y con U2, así como con el único coro de canto de armónicos de España, MuOM, en Barcelona. El Dr. Nicholas Demetry es psiquiatra holístico, sanador y docente. Ha estudiado y enseñado la importancia de la espiritualidad para la salud mental y el bienestar personal durante más de 30 años. Tras obtener su título en Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Emory, estudió psiquiatría transcultural y salud mental en la Universidad de Hawái. Can Tàpera, sede de la Fundació Sa Nostra, es un espacio comprometido con la promoción cultural, la formación y la acción social en las Islas Baleares. Un centro multidisciplinar, un punto de encuentro dedicado a actividades sociales, culturales y educativas, abrazando la diversidad y la inclusión para fomentar el progreso social. La Fundació Sa Nostra lleva a cabo acciones de carácter social, educativo, cultural y medioambiental que tiene como objetivo fundamental colaborar en el bienestar social, en la mejora de la educación y el medio ambiente y el progreso cultural de la población de su ámbito de actuación.