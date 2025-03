Es el campo de futbito del Parc Wifi y lo peor, que está así desde hace tiempo

Desgraciadamente, la historia se repite. Semanas antes de las últimas Navidades publicamos, con fotos, que el campo de futbito que hay en el Parque Wifi estaba hecho una pena. Pero, por lo que vemos, no nos han hecho caso, pues sigue mal, con tendencias a ir empeorando… Porque todo lo que está mal, como no le pongan un remedio, empeora, como es en este caso concreto, que de cada vez está peor. Basta, si no, con verlo.

¡Y como te caigas...!

Y es que su estado es tan pésimo, que por el centro es difícil controlar la pelota, dado que muchos metros de césped artificial de esa zona, está levantado, ¡y de que modo!, por lo cual, por ahí, el balón debe de botar mal, o si va rodando a ras de suelo, pararse en los pliegues que hay, tampoco debe de ser fácil controlar la pelota, ni hacer un regate. Y como te caigas, te la pegas contra el piso de gravilla que hay debajo del césped, lo cual debe de ser muy doloroso. Sí, sin duda, puede ser una caída de la que salgas mal parado.

Este es el panorama del terreno de juego visto desde la portería Norte.

Unos chavales jóvenes que están peloteando, que ya ni se acuerdan desde cuando el campo está así de mal, y que se sorprenden de que todavía no lo hayan reparado, nos cuentan las dificultades que se encuentran jugando ahí, a la vez que se extrañan de que siendo municipal no lo hayan puesto en condiciones. «Y es una lástima –nos dice uno de ellos–, pues aquí venimos muchos a jugar en los fines de semana, aunque cada vez menos, y más si son pequeños, pues ni se puede jugar bien y encima, como te caigas en los lugares que el césped está levantado, te puedes lesionar, ya que es gravilla, que encima está muy dura». Por otra parte nos dice que entre los jugadores hay muy buen rollo, «que si un equipo va perdiendo por varios goles, no aguanta hasta el final del partido, sino que deja su puesto a otro».

Su estado da que pensar

¿A qué se debe el manfutismo de a quién corresponda ante esta situación, pues, lo mires como lo mires, es puro manfutismo…? Pues como resulta que a este parque lo construyó el gobierno municipal socialista mandado por Hila… Pues igual, la tardanza en reparar lo que se tiene que reparar como consecuencia del desgaste que tiene, podría ser por eso, porque si no, no lo entendemos, y más cuando el señor alcalde, según dijo en su discurso de Noche Vieja, en Cort, pretende convertir Palma en territorio de referencia… ¿Referencia de qué?, nos preguntamos echando un nuevo vistazo al campo.

Problemas a la hora de tirar un penalti y a la hora de jugar sobre un césped en tal estado.

Porque con ejemplos como este, Palma no será jamás un territorio de referencia. Y no me digan que a quién corresponda no tiene noticias del estado de este campo, pues nadie se lo creería. Vamos, que no nos lo creemos. En cambio, sí nos asombramos viendo pasar los días desde la última vez que denunciamos, observando que va de mal en peor y que nadie está tratando de remediarlo.

La Brigada Express

Hace unos años –creo que en 2011– cuando Mateo Isern –del PP, como Martínez– era alcalde de Palma, su regidor de Infraestructuras, Sebastià Sansó, creó la llamada Brigada Express 72 horas, a través de la cual se resolvían muchos problemas que el ciudadano denunciaba. Problemas como el que presenta este campo. Si mal no estamos informados, el batle Martínez quiere recuperar dicha Brigada… Pues ya va siendo hora, siempre y cuándo le sepa dar el ritmo que tuvo en aquellos años. Y si lo hace, que le pregunte a Sansó cómo lo hizo, dado que Mantenimiento, hoy da la impresión de que no llega, o que tarda demasiado en llegar, y encima solo se limita a arreglar lo concreto y lo conciso, en vez de arreglarlo todo.

Riesgos de lesión si te caes, porque te la pegas contra la gravilla.

¿Para cuándo el arreglo?

Así, pues, a ver si se ponen las pilas con este campo de futbito, que es una vergüenza, no solo como está ahora, sino como está desde hace algunos meses. Por ello, haciendo caso al punto 5 que hay en el tablero, que dice: Notes alguna cosa estranya? Truca a l’Ajuntament de Palma, en vez de llamar, lo escribimos, sabiendo que lo van a leer.

Ni ahí corre la pelota, ni tampoco se puede hacer un regate el contrario.

Ahora habrá que ver el tiempo que transcurre desde hoy al día que se decidan en arreglarlo.

Eso sí, que luego aparecerán los políticos de turno para hacerse la foto inaugurando el nuevo césped artificial y diciendo que «lo hemos arreglado». Pero ello no es ningún mérito, sino cumplir con su obligación.