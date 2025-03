En su tercera edición, TribuFest mantiene su compromiso con el entretenimiento de calidad para toda la familia. Talleres, espectáculos en directo, DJ’s y zonas street food y chill out estarán dinamizadas por artistas de variado sello creativo, tanto para adultos como para pequeños: Els Catarres, Buhos, Figa Flawas, El Pot Petit, Xanguito, Billy Boom Band, La Colla Pirata, Guille Wheel and The Waves, The Ripples y Siamiss DJ’s, así como el Circ Bover se citarán en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx entre el 31 de mayo y el 1 de junio. En su primera edición, en 2023, esta cita logró reunir a 2000 asistentes, cifra que duplicó en su segundo curso. Este año se prevé una asistencia de alrededor de 9000 asistentes, que confirmarían la parábola ascendente que ha venido protagonizando el festival desde sus inicios.

Que los más pequeños puedan vivir sus primeras experiencias musicales, así como socializar con otros niños en un ambiente divulgativo, que contribuya a potenciar su creatividad de una forma lúdica y dinámica, es uno de los puntales de esta propuesta que se desplegará en un recinto de 14.000 metros cuadrados con un aforo máximo de 4500 personas por día. «Seguimos con el mismo concepto, un espacio para que diferentes generaciones puedan disfrutar de la música en directo. Contaremos con una amplia oferta complementaria, se podrá comer bien y variado, y disfrutar de otras actividades más allá de la música», señaló Carlota Socias, representante de la organización, en el acto de presentación celebrado ayer en Espai Xocolat. Sobre el cartel, la portavoz del evento destacó a la formación catalana Els Catarres. «Tribu Fest será su primer concierto después de un parón, y además llegarán con nuevo disco». La ampliación de la oferta musical en un ambiente responsable con el medio ambiente, donde también se hará un hueco a las causas sociales es otro de los apartados de este evento que volverá a estar amenizado por el Circ Bover. Su portavoz, Tià Jordà, agradeció «la promoción del artista local que hace Tribu Fest». A su vez añadió que este año ampliarán su presencia con una ludoteca de juegos hechos a mano y «una banda que emite sonidos con aparatos de material reciclado, es una novedad muy interesante con la que los niños van a flipar». Por otra parte, el circo mantendrá su eco-tiovivo a pedales, «es una propuesta que gusta mucho y transmite valores, porque demuestra que para divertirse no hace falta la electricidad». Paralelamente, Circ Bover incorporará «una orquesta itinerante, juegos colaborativos hechos de bambú y, finalmente, una propuesta que acercará a los más pequeños a la música y cultura africana». Antes de finalizar el acto, Els Catarres protagonizó una breve video-conferencia en la que, en boca de dos de sus integrantes(Jan Riera y Èric Vergés) adelantaron en primicia el título del single que abrirá su futuro disco: La Fortuna, disponible desde el día de hoy. Este tema «es una metáfora de lo que significa ser rico hoy en día», añadió Vergés. A su vez, este single «será representativo del resto del disco, todas las canciones tienen una conexión emocional, aunque cada una es un universo. Unas son más indies, otras más electrónicas y otras más íntimas, pero todas harán bailar a la gente». A continuación, Vergés expresó su alegría «por poder volver a la Isla, siempre nos reciben con mucha energía, ya tenemos ganas de estar ahí». Su compañero Jan Riera quiso calentar motores prometiendo un show de alto voltaje: «Con nuestro nuevo sonido creo que el espectáculo en directo será mucho más divertido».