El mundo de fantasía que nació en honor a una amiga

De pequeña, Silvia Ruiz (Palma, 1989) se refugiaba en su imaginación para crear pequeñas historias que reflejaban el singular mundo que latía en su interior. Siempre había cultivado la literatura al otro lado de las páginas hasta que como en toda buena historia un detonante lo cambió todo. Su mejor amiga, aquella a la que le confiaba sus relatos falleció víctima de un cáncer en 2019. Tenía 26 años. Como tributo y para rendir un homenaje íntimo y auténtico, Ruiz rescató el cuento que a su amiga más le gustaba para que se convirtiera en su primera novela. Así nació El león de fuego. La mano verde, la primera entrega de una trilogía de literatura fantástica donde el drama, el romance y la acción se unen en una historia dirigida (no sólo) al público juvenil.

Según la autora «la trama del primer libro se centra en una chica que tiene un novio y a raíz de un suceso traumático que no puedo contar él termina sintiéndose culpable y se suicida. Ella siente que todo el mundo le echa la culpa y termina haciendo lo misom pero gracias a unos poderes mágicos que no sabía que tenía consigue salvarse y los despierta». A partir de ese momento empieza la verdadera aventura ya que ella «tiene que descubrir estas nuevas habilidades, luego se mete en líos con una mafia que le persigue, descubre que no es la única con estas facultades y que hay un país de gente así pero el mundo lo esconde y los lleva así. La historia está ambientada en un mundo similar al contemporáneo pero no es ningún lugar concreto.. Ahora, la escritora mallorquina presenta la segunda parte de esta historia que lleva por título El león de fuego. Los Heraldos de la evolución, un trabajo que según la autora «es más adulto y hay más drama. Aquí empieza una nueva relación, aparece un triangulo amoroso que no es un triangulo amoroso al uso,sufre pérdidas y mueren personajes».

El otro nombre propio que so-brevuela la vida literaria y personal de Silvia es el de su tío, el escritor y poeta Pedro Andreu, fallecido en 2023 a causa de ELA. «él me corrigió la primera novela y me animó mucho a que continuara. Al principio me puse a escribir y kme salió una historia larguísima pero cuando estaba a punto de llegar a las 700 páginas decidí que iba a separlas en tres tomos». Acerca de la próxima entrega, Ruiz, que trabaja como en-fermera en la Cruz Roja, explica que «tengo en tengo la idea general en la cabeza pero aveces cuando empiezas a escribir la cabeza te tira para otro lado totalmente diferente. Y luego otra trilogía diferente».