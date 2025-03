Hacía años que no nos sentábamos a hablar. Vamos, que como quien dice, le había perdido la pista hasta la pasada Nochevieja, cuando la vi cantando y presentando junto a Manu Blanco y Andrés Lasaga el programa de Fin de Año de Canal 4. Y la verdad es que me impactó, como supongo que le ocurrió al público que abarrotaba el Trui Teatre. Y me impactó por cómo cantó. Estuvo acompañada –o acompañando– al grupo Palma Góspel Singers. Interpretó el ¡Oh, happy day!, una bellísima canción, a la que si la cantas, lo has de hacer de forma brillante, precisamente por porque es bella, muy conocida y, a lo largo de su historia, ha sido cantada por grandes voces.

Y ella, Rosa de Lima, es que la bordó, igual que el grupo, que a cada día que pasa suena mejor.

Aparte, Rosa, a sus 47 años, y madre de una hija desde hace cinco, nos sorprendió con dos vestidos preciosos, ajustadísimos ambos a su cuerpo, diseñados por Hugo Micaelo.

Estuvo espectacular en Fin de Año, ya fuera cantando o como presentadora

Un sólido currículo

Así que la llamamos, más que nada para saber qué había hecho o qué estaba haciendo. La tenía apartada de los escenarios y de los platós de televisión, en los que dejó huella como cantante y coordinadora de espectáculos impresionantes, como el de Son Amar, o como presentadora de programas, entre otros, Quina nit o Camí de l’èxit, que daba oportunidades de dar el salto a la fama a cantantes noveles.

Sentados en una cafetería del paseo de Mallorca, charlamos de ella, de lo que ha hecho hasta ahora, de lo que está haciendo ahora y de lo que podría hacer de ahora en adelante. Y recordamos, además, la sólida base que tiene, que le ha permitido hacer lo que ha hecho. Rosa no es solo una cara bonita y un cuerpo atractivo. Rosa tiene una formación musical como resultado de haber estudiado piano y canto, «lo cual me permitió, teniendo 11 años, hacer mi primer solo en el Teatre Principal en la ópera La Boheme, de Verdi. Más adelante, estudié Administración y Finanzas. A los 16 años, con mi hermano, Bernat, montamos una banda con la que recorrimos Balears. A raíz de esto, entré a trabajar, como cantante, en el Casino, coincidiendo con Chenoa, y de manera esporádica en bolos diversos por Madrid, Barcelona, Ámsterdam o Berlín. A poco me contrató Nova Televisió, del Grup Serra, de ahí pasé al Canal 4, presentando el informativo, hasta que me llamó IB3 Televisió para hacer varios programas.

Y por si faltara poco, me fichó Son Amar, donde estuve trabajando durante trece años, presentando, coordinando y cantando en el show en el que participaban numerosos bailarines, cantantes y artistas varios. Debo de decir que, artísticamente, todo iba bien hasta que en el 2019 fui mamá, por lo que tuve que colgar los tacones y dedicar tiempo a mi hija, y encima, a los pocos meses, llegó la covid, que lo paró todo. Y meses más tarde, cuando la cosas volvieron a la normalidad, me separé de mi segundo marido por cuestiones que no son para comentarlas en los medios y en Son Amar, no sé muy bien por qué fue, no contaron conmigo. La doble situación –mamá y divorciada– me hizo replantear mi vida, cosa que he conseguido, por lo cual ahora mismo puedo decir que me siento solteramente feliz.

Tengo una hija preciosa, trabajo en las Clínicas Medisans, con la Dra. Marta Serna, llevando la administración, pues como te he dicho antes, estudié Administración y Finanzas, y sigo sin perder de vista mis galas, los platós de televisión y los escenarios, a la espera de que surja la oportunidad para regresar a ellos».

-¿Podrías hacer eso ahora?

-¿Qué si podría…? –sonríe–. Siempre pude. Durante años, por las mañanas trabajaba en un banco, del que salía a las tres, para, una hora después, presentar los informativos de Canal 4. Alrededor de las nueve de la noche me subía al escenario de Son Amar. Y eso lo hacía cada día, todo porque soy mujer metódica y ordenada, lo cual me ha permitido hacer varias cosas a la vez. Porque en cuanto a espectáculo se refiere, no solo es cantar y bailar, sino que requiere, además, muchos ensayos. Debo decir también –añade–, que a todo eso lo he conseguido porque siempre me he sentí muy arropada por mis padres que son el pilar de mi vida, junto con mi hermano, Bernat ,y por mi primer marido…».

-Si nos encantaste en la fiesta de Fin de Año de Canal 4, hace dos domingos, cantando en Son Moix el himno de Mallorca, sucedió lo mismo…

-Sí y fue muy emocionante al sentir que cantan contigo más de 17.000 personas… Por eso, me emocioné mucho cantando el himno respaldada desde la grada por las voces de los aficionados. Y encima, la pasada por el cielo del Ejército del Aire fue también impresionante.

-¿Y cómo fue que el Mallorca contara contigo…?

-Me llamaron, me lo propusieron y acepté. Según tengo entendido, antes habían hablado con otros cantantes… No sé por qué, pero lo cierto es que al final la que cantó fui yo, por lo cual estoy muy agradecida al RCD Mallorca y a su afición.

-Bien, tras estas dos reapariciones en apenas dos meses, ¿cuándo te veremos en la tele o en la radio y en los escenarios, cantando y bailando…?

-Eso no depende de mí, sino de las personas que llevan los programas o los espectáculos. No sé… Pero yo les pediría, pensando en mí, y en otros que están en mis mismas condiciones, que los responsables de platós y de espectáculos dieran la oportunidad a artistas que llevamos mucho tiempo en esto, a fin de que pudiéramos demostrar que seguimos estando ahí, que nuestra intención no es quitar el sitio a nadie, sino encontrar un lugar donde poder hacer radio, tele, música, espectáculo. Solo pretendemos eso…

-Y tu podrías, claro...

-Sí, podría. Estoy en buena forma física y mental, sigo cantando y bailando, soy creativa, metódica y ordenada y cuento con el apoyo incondicional e imprescindible de mi familia. Y ahora mismo, como también he dicho, siento solteramente feliz. Por mi podría empezar mañana, aunque fuera desde abajo. Porque puedo afirmar que «¡vuelo otra vez!».