Las nuevas firmas de la moda balear

La obra del pintor Rafael Tur Costa es el lienzo donde Milla Kaplan (Santiago de Chile, 2003) reformula su universo para traerlo a la escaparate con la aportación de su propio estilo. Este es el punto de partida de ‘Fragments’, su primera gran oportunidad en el mundo de la moda desde que dejara su país natal hace tres años.

1. ‘Fragments’ está inspirada en el pintor ibicenco Rafael Tur Costa. La idea era mostrar su obra a través de mis looks. Lo conocí gracias a una profesora de mi instituto y empecé a indagar en él y su trabajo me inspiró para usar a mi manera sus ccolores y texturas como homenaje.

2. Me gustó mucho su progresión de con los colores de un extremo oscuro a un blanco casi minimalista. Y mostrar toda su carrera artística. Es una pasada de pasarela de 10 pases. Todo está hecho en base a glasilla y le he dado color yo misma con pintura natural. He tardado mucho, unos seis meses de trabajo más o menos.

3. Me ha gustado mucho la idea de trabajar con la Inteligencia Artesanal

y poder haber podido unir la IA con un trabajo hecho a mano. Nos guste o no formará parte de nuestro futuro.

4. Aún tengo que salir del instituto por lo que estoy buscando mi camino. Ahora mi enfoque está e ngraduarme y averiguar qué es lo que quiero hacer.