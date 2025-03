Después de toda una vida trabajando en algunas de las mejores cocinas de restaurantes y hoteles de Mallorca, Toni Perelló (Palma, 1972) dedica ahora sus horas entre los fogones a elaborar los menús, prácticamente personalizados, para unos comensales muy especiales. Tras 25 años de profesión, y de sumar experiencia junto a un chef con estrella Michelin como Koldo Royo, hace un año Perelló se embarcó en un nuevo proyecto en una residencia de mayores de Palma.

Este cambio, de la mano de la residencia Fontsana Son Armadans de Palma, «ha sido muy satisfactorio», especialmente por el contacto con los usuarios: «Es muy cercano y muy estrello. A diferencia de los clientes que visitan los restaurantes o los hoteles, aquí ves a los residentes cada día, y durante todo el año, por lo que se genera una relación mucho más afectiva».

En un entorno que, reconoce, muy rutinario, este chef trata de que la comida se convierta para los residentes en uno de los grandes momentos del día. «Nos sentimos obligados a innovar, para que la comida sea cada día una sorpresa. La comida puede mejorar el estado de ánimo de los residentes, muchos de los cuáles tienen entre 80 y 100 años. Para lograr conectar con ellos, damos mucha importancia a la presentación de los platos. En los menús de la residencia, todo está pensado, y nada se toma a la ligera».

Cada día él y su equipo preparan unos 150 menús para el almuerzo y cena. «Cerca del 70 % de ellos son menús prácticamente normales, con alguna variación como pocos sazonados o similar. Del 30 % restante, un 10% son menús triturados, otro 10% de fácil masticación y el resto son dietas más específicas para celíacos, gente que no puede tomar lactosa o usuarios con otras alergias o pautas médicas concretas». El hecho de que sean personalizados no suele ser valorado del todo por los usuarios, pero «es normal. Muchos de los residentes son gente que durante su vida ha comido bien, y son grandes conocedores de la gastronomía. Por lo que, aunque nuestros platos están elaborados con productos de calidad, son excelentes a nivel nutricional, y se preparan con el mismo esmero que en los restaurantes de 5 estrellas, para ellos no es lo mismo».

Tras un año embarcado en este proyecto, asegura que «lo de que a los mayores no les gusta comer es un mito. Conocen mejor la gastronomía que mucha gente de mi generación. Y hay platos que son auténticos best sellers». Y cita: «Está la paella o la fideuá de los domingos, que es una especialidad que todos asociamos a los días festivos en familia, y degustarlos es algo que les ayuda a activar la memoria. También les encantan los platos de cuchara, especialmente las lentejas; los canelones, que además son muy fáciles de comer; y postres como pudding y arroz con leche, que salen un poco de su dieta habitual». La mayor diferencia con los restaurantes, explica, está en que en las residencias se adaptan los menús a cada uno de los usuarios. «El primer paso es elaborar un menú basal tipo, que es remitido a la nutricionista, para que ajuste las necesidades nutricionales y establezca las diferentes derivaciones», detalla.