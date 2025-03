Aina Magraner, modelo por casualidad

«Todo empezó de forma muy inesperada, ya que siempre tuve muy claro que lo primero era terminar la carrera», comenta Aina Magraner Rincón (Palma, 2002), quien estudió en La Salle y se graduó en Ciencia de Datos en la Universidad de Valencia. En la actualidad, Aina está considerada como una top model y triunfa tanto en pasarelas como modelo de fotografía para grandes firmas. Es una profesión que le ha obligado dejar su Mallorca natal para establecerse, desde hace medio año, en París y anteriormente en Milán.

«Mis inicios fueron para una marca mallorquina de biquinis y durante la pandemia me contactaron a través de Instagram. Uno de mis primeros trabajos fue para la firma Cortana y a su fundadora, Rosa Esteva, le gustó mucho mi trabajo y me envió a la agencia Traffic. Allí comenzaron a representarme profesionalmente, pero seguí con mis estudios mientras viajaba por Madrid, París, Italia, Alemania, Londres, etc».

En Milán, una de las principales marcas con las que trabaja mucho es Gucci y Diesel. Y en Alemania, para Hugo Boss Mujer. Revistas especializadas en moda, como Vogue y Elle también han elegido su imagen para realizar reportaje y portadas.

La modelo mallorquina Aina Magraner. | R.D.

Mujer polifacética y en continuo aprendizaje, Aina sigue formándose. «Me encanta aprender, también idiomas». Pese a estar acostumbrada a viajar y a vivir fuera de la Isla, entre las cosas que echa de menos de Mallorca, está la familia y los amigos: «También me llevo unas quelitas. La ensaimada o la sobrasada no saben igual fuera de Mallorca. Allá por donde voy presumo de ser de la Isla. Hay mallorquines por todo el mundo. Aquí en París, somos unos cuantos de la ‘Roqueta’, incluido un amigo que estudió conmigo y ahora es un crack como ingeniero».

Un perfil versátil

Sobre cuál es el estilo que más le solicitan tanto para pasarela como en fotografía publicitaria, Aina comenta que «soy una modelo versátil y bastante 360. Se necesita algo más que posar o caminar sobre pasarela. Hay que conectar y cuidarse tanto física como mentalmente». «De la moda, se puede vivir bien, pero es cierto que en España no se puede decir lo mismo, aunque últimamente algunas marcas emergentes lo valoran más, pero queda mucho camino por recorrer. Por eso trabajo principalmente en Europa». De entre los lugares que Aina ha recorrido por su trabajo, destaca Sudáfrica y Marruecos.