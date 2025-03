En estos días semiencapotados que estamos viviendo, que dicen que va a llover, pero que no llueve, aprovechamos para caminar, ver, tomar nota para luego escribir, y de paso hacemos ejercicio, que a según qué edades nos viene muy bien.

En esta ocasión, nuestro paseo nos ha llevado por el Parc del Canòdrom, calle Miquel dels Sants Oliver, Paseo Mallorca, terminando en una cafetería donde nos hemos tomado un cortado. ¿Y qué nos ha llamado la atención durante el recorrido...? Varias cosas, a saber: en el Parc del Canòdrom, que el Núvol vuelve a estar vandalizado, lo cual ha dejado de ser noticia, porque ¿cuántas veces lo han vandalizado a lo largo de un año…? Que en dicho Parc están plantando árboles nuevos, que siguen las hierbas de siempre por todas partes, incluso por las escaleras, pero plantas, o flores, ¡ninguna!, y que lo que fuera canal, conductor de agua en tiempos de los musulmanes, algo que pertenece a nuestro patrimonio histórico, sigue deteriorándose más cada día, basta ver, si no, que cada vez hay más trozos rotos de dicho canal. Pero, por lo que vemos, no importa que siga destruyéndose.

En el Canòdrom y en Sa Riera

Metros más adelante del Parc del Canòdrom, nos encontramos con el puente de piedra por encima de Sa Riera. ¿Y qué nos llama la atención de él…? Pues dos cosas. Una, que no es un puente que facilite cruzarlo, de una parte a otra, a las personas de movilidad reducida, para entendernos, las que van en coche de ruedas, sea a motor, sea empujándolo. Lo digo porque sí esa persona atraviesa el puente desde la parte derecha del curso de Sa Riera hacia el mar, se encontrará con una rampa por la que podrá descender hasta él, pero si sigue con la intención de alcanzar la otra acera, la que da frente al edificio de la Universidad, se encontrará con una escalera, que se bifurca a derecha e izquierda en otras dos, pero sin ninguna rampa para que pueda ascender por ella el cochecito. ¿Por qué pasa eso….?

Estado del canal medieval del Canòdrom.

El alcalde Martínez, en su discurso de la Festa del Estandart -31 de diciembre, en Cort- dijo, entre otras cosas, que entre sus intenciones como alcalde están las de «construir una Palma más social y solidaria, capaz de atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población, dotando de más medios y recursos a todas las acciones que guarden relación con la protección de las personas y las familias con peor situación económica…», lo cual está muy bien… Si se cumple, claro, cosa que ahí, no. Al menos de momento. Porque quien se desplace por Palma en silla de ruedas, por ahí no pasa. Por una simple razón: una silla de ruedas ni baja, ni sube escaleras. Y en cuanto a la «protección de personas y las familias con peor situación económica», a lo que también se refirió en su parlamento el señor batle, le diré que a pocos metros de ahí, debajo del otro puente, sobre el que pasan las Avenidas, hay personas viviendo cual Carpantas, como se puede apreciar en la foto con la que ilustramos este comentario. Es una más entre las imágenes de gente durmiendo en la calle que se puede ver en otros puntos de Palma, como la mujer tumbada en Barón de Santa María del Sepulcro, situaciones que cada vez se prodigan más. Y ya no les cuento los asentamientos que hay, cada vez mayores, como, por ejemplo, los que han crecido frente al cementerio por debajo del puente, o el que hay camino de Establiments, a la izquierda, o en la mismísima, y céntrica, plaza de Comtat del Rosselló, o los que pernoctan en la antigua prisión…

Nos limitamos a contar

Y es que, denunciando estos casos, no tratamos de mosquear al personal que nos gobierna, que también deberían recordar las grietas alargadas, cada vez más marcadas, que hay en el citado puente de las Avenidas, en ambas direcciones, y que se están haciendo cada vez mayores y más profundas, sino que lo hacemos para recordarles que una cosa son las palabras y las buenas intenciones, y otras hacer realidad unas y otras. Como hacen ellos cada vez que gestionan algo por el bien del ciudadano, lo cual no es otra cosa que cumplir con su obligación como gobernantes, pero que lo divulgan a través de comunicados para que los ciudadanos no enteremos. Pues por eso les recordamos nosotros los compromisos que han adquirido con la sociedad, y que de momento yacen en el seno del olvido.

Casi siempre averiadas

La estación Intermodal de Palma tiene dos problemas. Uno, el de las altas temperaturas que en verano han de soportar los viajeros, ya que el aire acondicionado no funciona. Lo hemos denunciado varias veces, pero nunca ha llegado la solución. ¿Ocurrirá lo mismo a nada que aprieten los calores...?Y dos, las escaleras mecánicas que dan acceso a la estación de trenes y buses desde la calle, que cada dos por tres, o casi cada día, una, dos, tres o las cuatro -como ocurrió el jueves pasado-, están rotas, inservibles, por lo cual, los usuarios han de subir y bajar a pie, usuarios entre los cuales hay personas con problemas de movilidad. Y como eso sucede a menudo, estas escaleras en cuanto a reparaciones, podrían ser las más caras de la isla, y encima se reparan, se averían otra vez, se vuelven a reparar, averían de nuevo, y suma y sigue... ¡Vergonzoso!