9 de marzo: el día de uno de los bocados más populares

Este domingo, 9 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Tortilla de Patatas, ese plato casero cuyo éxito radica en la nobleza y sencillez de sus ingredientes. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce porque, tal y como afirma Guillermo Rodríguez -chef corporativo del grupo La Rosa Troupe- «a veces lo más sencillo es lo más complicado de hacer». El cocinero nos revelará las claves para acertar con este plato, porque nadie quiere una tortilla sosa o desarmada.

Sabor, jugosidad, textura… todo cuenta. Y como todos llevamos un cocinero dentro, es difícil ponerse de acuerdo sobre el uso de la cebolla. «Antes era totalmente defensor de hacerla sin cebolla, pero ahora me he cambiado de bando y la prefiero con cebolla», opina el experto.

Lo cierto es que esta sabroso plato tiene muchas versiones, incluso hay quien le añade queso provolone para potenciar su sabor. Aseguran que liga con cualquier tipo de tortilla y dispara su jugosidad como pueden hacer el atún o el calabacín. «Me parece bien que cada uno haga sus inventos. Nosotros podríamos hacerla para un catering o un día especial, porque no somos talibanes de la tortilla, pero para el día a día en la carta no verás una tortilla con provolone, no es algo que vaya a mezclar con la tortilla». Y, sin más dilación: ¿Cuál es el secreto para hacer una buena tortilla de patatas? «Sé que siempre se dice, pero la clave es tener unos buenos ingredientes, contar con un buen género. Nosotros trabajamos con un huevo de mucha calidad y una patata de temporada agría que confitamos con un buen aceite de oliva extra, creo que es un detalle importante», agrega Guillermo.

Sabe de que habla, La rosa vermutería prepara más de 1200 tortillas al mes. Una cifra nada desdeñable que puede degustarse en formato «clásico con cebolla. También tenemos una con tartufata, que tiene un matiz un poco más exclusivo. Estas son las tortillas que ofrecemos para compartir». Aunque también sirven el clásico pincho de tortilla con una caña. Explica el entrevistado que la tortilla perfecta no existe, «es un tema de gustos, hay gente que le gusta más hecha, más cuajada, menos cuajada… Es complicado decir cuál es la tortilla perfecta, nosotros buscamos un equilibrio, algo que esté lo suficientemente cuajado para esa gente a la que no le gusta ver líquido en el plato y, al mismo tiempo, que tenga un punto húmedo para llegar a otros paladares».

Sin duda, el secreto de la permanencia de esta plato tan nuestro es su raíz popular, «es un plato para todos los públicos, lleva ingredientes muy asequibles como el huevo o la patata, y es algo fácil y casero que llevamos incorporado desde jóvenes en nuestra memoria gastronómica. Al final, una tortilla a todos nos recuerda algún buen momento».