Talento y esfuerzo

El 8 de marzo se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los días que todos tenemos marcados en el calendario... en color morado, como no podía ser de otra forma. Con motivo del Día de la Mujer compartimos seis historias en primera personas donde profesionales de sectores dispares dan su testimonio acerca de su sector y como ven ellas su papel en la sociedad.

«No creo en los géneros, creo en las personas», sintetiza la bartender Sonia Pou sobre si el hecho de ser mujer influye en su manera de trabajar. Una reflexión que debería traspasar el sector laboral a todos los aspectos de la vida. La bar supervisor de Arlequin Group aporta algo de contexto histórico de un mundo donde ellas también fueron minorizadas: «Venimos de la total inexistencia de mujeres profesionales en el sector de la coctelería, no es hasta 1900 donde la norteamericana Ada Coleman aparece en escena pero será fugaz, ya que en el 25 por motivos políticos la invitan a dejar la profesión. Es a finales del siglo XX donde la mujer paulatinamente se va incorporando al sector». Uno de los avances es el hecho de conseguir cambiar el nombre de la profesión de barman a bartender incluyendo a profesionales mujeres como Sonia. En referencia qué aspectos quedan por recorrer con tal de poder llegar a una igualdad efectiva, Pou apunta al hecho de «poder compaginar la maternidad con nuestra profesión. Lo que vendría siendo la conciliación como en cualquier otra profesión» y añade que «estoy en contra de las divisiones que hay dentro de los propios colectivos feministas ya que para mí es una reivindicación de los derechos de la mujer y necesitamos estar unidas y de mano para recorrer el camino que aún tenemos por delante».

La diseñadora Lis Domínguez.

De los cócteles pasamos a la moda donde Lis Domínguez deslumbró el pasado 23 de febrero en la pasarela de la Madrid Fashion Week de la mano de su firma Alineo Studio. La joven mallorquina explica que «el papel de la mujer en la moda ha sido bastante sexualizado durante la historia. En estos últimos años creo que se ha dado la vuelta a la situación y, en mi caso, intento borrar esa barrera de género. Para mi la moda fue muy importante durante la infancia y siempre abogo por un estilo femenino que nos haga sentir seguras de nosotras mismo. Estamos yendo por buen camino».

Oficios

La empresaria Elisabet Pol Valls, es artesana oficial del Consell de Mallorca, y su trabajo abarca una variedad de creaciones, desde juguetes de madera hasta ilustraciones que capturan la esencia de la Isla. Explica que en el mundo de la artesanía «siempre ha habido muchas mujeres, así que no ha cambiado tanto en ese sentido. Sí ha evolucionado el acceso a formación y como dar a conocer nuestro trabajo, sobre todo gracias a internet y las redes».

Considera que el hecho de ser mujer no influye en la forma de trabajar «cuando estás creando, lo que importa es la técnica, la creatividad y el esfuerzo, no si eres hombre o mujer. Lo que sí es cierto es que muchas mujeres en este sector tienen que compaginarlo con otras responsabilidades, y a veces eso puede ser un reto». Sobre referentes femeninos en su sector: «En la artesanía hay muchas mujeres, así que es fácil encontrar inspiración en otras artesanas y artistas que han sabido abrirse camino». Más que una cuestión de género, lo que hace falta mejorar es el sector en general: «Ser autónomo en este ámbito no es fácil. Hace falta más apoyo, más visibilidad y mejores condiciones para que la artesanía pueda ser una opción sostenible a largo plazo». Elisabet se recorre los distintos mercados de la Isla y está en grandes eventos como el Dia de les Balears y se ha diversificado mostrando también sus trabajos en www.lapicesdecolores.es.

La cocinera y repostera, Antonia Massanet, comenta que «en mi sector se ha avanzado muchísimo con la fuerza de la igualdad, liderando, formándonos, enseñando y siendo reconocidas. Hemos pasado de cocinar encerradas en nuestras casas a cocinarle al mundo». Por otro lado, añade «no hay que quitar importancia a los días señalados que buscan paz, igualdad o visibilidad porque hay un pasado de lucha, y por supuesto creer en uno mismo independiente del sexo y género».

Antonia Massanet, chef y repostera.

La exnadadora olímpica, empresaria y fisioterapeuta Melani Costa, «el 8-M es un día para reconocer el papel de la mujer en todos los ámbitos y valorar el camino recorrido. No se trata de enfrentar hombres y mujeres, sino de destacar el esfuerzo y el talento, sin importar el género. La igualdad está basada en el mérito y en las oportunidades».

Melani Costa, exnadadora olímpica.

La educadora y entrenadora personal María Rossich trabaja el lema ‘cuando una mujer avanza, avanzamos todas’. «Durante años, la ciencia ignoró las particularidades del cuerpo femenino en el entrenamiento, perpetuando mitos que nos hicieron creer que éramos frágiles. Hoy la investigación lo deja claro; la mujer es fuerte, adaptable y necesita entrenar con base científica». Por otro lado, mujeres de la Denominació de Origen Pla i Llevant, se reunieron este viernes para brindar por la labor que realizan en el mundo del vino.