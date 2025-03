«Lo peor fue cuando el médico me dijo que tenía una lesión medular»

Rafael P. Bibiloni es el hijo mayor de Margarita Laura Bibiloni, empresaria y protagonista de esta página, publicada el pasado sábado, y que tiene, además, dos hermanas, Laura y Tina.

A Rafa, que está estudiando Administración de Empresas (ADE), ya que su madre quiere que participe en las cinco empresas que tiene -la última es una inmobiliaria, que abre esta semana en la calle 31 de Diciembre-, le cambió la vida en la Nochebuena de 2020, en la que, tras cenar con unos amigos, yendo a su casa en su moto, fue atropellado por un coche que se saltó un ‘Stop’, quedando en coma durante cuatro meses, regresando a la vida en la UCI del hospital, unido a un montón de tubos sin saber qué le había ocurrido y por qué estaba allí, notando que apenas sentía su cuerpo de cintura para abajo.

Los primeros días

Días después, cuando se fue haciendo a la idea de que lo que le pasaba era mucho más grave de lo que imaginaba, escuchó al médico que le dijo: «Tienes una lesión medular. No volverás a andar». «¿Que qué pensé yo al escuchar aquellas palabras? Pues que no te lo crees, y cuando terminas creyéndotelo te entra una gran depresión y no quieres ver a nadie. Y encima piensas que tienes 21 años, que eres muy joven para quedar en una silla de ruedas por el resto de tu vida. Y yo, cuando lo empecé a aceptar, lo llevé muy mal, tanto que para vivir así, me decía, prefiero morirme. Eso sí, estuve arropado desde el primer momento, tanto por mi madre, como por mis hermanas y abuelos, que se volcaron totalmente conmigo. Luego, llegó a mi vida Toledo, donde está el hospital para parapléjicos y tetrapléjicos, en el que quedé ingresado a fin de recomponer mi vida. Recuerdo que mi madre, sacando tiempo de su trabajo, viajaba desde Palma para que no estuviera solo. También, cuando podían, venían mis hermanas y mis abuelos, lo que hizo que nunca me sintiera solo, lo cual me ayudó mucho».

El tiempo fue transcurriendo, y él, dentro de un orden, iba progresando en lo físico y también en lo mental, ya que empezaba a ver las cosas de otro modo, aceptando la realidad. Eso sí, sentado en una silla de ruedas, posiblemente de por vida, y a veces caminando gracias a un andador. «De entre las cosas que aprendí durante este periodo, fue que supe dar valor a lo que antes no se lo daba por considerarlo insignificante. Y en cuanto a los amigos, noté que algunos, los menos, dejaron de visitarme, incluso de telefonearme, mientras que otros, no solo seguían visitándome, sino que, cuando empecé a salir, me invitaban a ir con ellos, como en los viejos tiempos. Incluso si nos teníamos que desplazar, me ofrecían su coche en el que metían también mi silla. Vamos, que si pensé que para ellos podía ser una carga, me di cuenta de que no. Que seguía siendo el de antes, pasa que ahora iba en silla de ruedas, pero que tampoco para ellos era ningún problema. Como digo, a veces caminaba con el andador, todo gracias a la rehabilitación, a la que sigo yendo tres veces a la semana. ¿Y qué pasó? Pues que un día de hace dos años, se me rompió y agarré las muletas, viendo que gracias a ellas podía caminar, lo cual, poco a poco hizo que dejara la silla y ya me ves, sigo sin ella, ayudándome con las muletas, lo cual para mí ha sido un gran paso adelante. Y todo gracias a mi esfuerzo, al apoyo de mi madre y de mi familia, y al de mis buenos amigos. Y si sentado en la silla siempre pensé que podía trabajar, pues hay trabajos que puedes hacer sentando, ahora, pudiendo caminar, puedo trabajar mejor. De hecho, como ya he dicho, estoy estudiando ADE, ya que voy a trabajar en las empresas de mi madre, que ha comprado un barco y también estoy aprendiendo a navegar. Sí, mi intención es conseguir el carné que me permita pilotarlo. Hace unas semanas vi una película en Netflix, en la que un joven en silla de ruedas, pilotando un velero, cruzó el Atlántico. Yo no pretendo llegar a tanto, pero sí me gustará pilotar el barco, llevando a mi familia y a mis amigos a dar una vuelta, llegar a un sitio, bajar a tierra, ir a comer y luego regresar. Porque, repito, todo es cuestión de proponértelo, eso sí, siempre dando importancia a las cosas que antes no prestabas atención».

Igual escribe un libro

Con Rafa hemos quedado para charlar en la Boutique del Gelato, de Blanquerna, a dónde ha llegado con su madre, andando, apoyándose en las muletas. Se le ve feliz y con planes de futuro. Desde luego, nada que ver con el Rafa que conocimos años atrás».

«¿Y de novias, cómo andas?», le preguntamos. Se ríe. «La verdad es que no me puedo quejar. He tenido varias -confiesa-. Como salgo a menudo con los amigos, yendo, a veces, a la discoteca, conozco chicas, y como también bailo con muletas… Pues no tengo ningún problema, y ellas tampoco me ven mal. Muchas me preguntan qué me ha pasado y les digo ¡qué se yo! He llegado a contar que hacía paracaidismo, y que una vez, en un salto que hice, me di cuenta que no llevaba el paracaídas puesto y que me la pegué, y me quedé así. Como tengo una cicatriz en la espalda a causa del accidente, si me preguntan cuento que es la mordida de un tiburón y ¡pues qué se yo! Harto de contar lo que me ha pasado, a veces invento. Y lo bueno es que muchos flipan escuchándome».

Rafael con su madre, Margarita, su gran apoyo, con sus hermanas y sus abuelos.

Entonces, observando que su imaginación es grande y que son muchas las experiencias vividas, que además cuanta con gracia… ¿Por qué no escribes un libro?, le proponemos. La vida vista desde una silla de ruedas, o apoyado en dos muletas. O algo así. «Pues lo he pensado, sí», explica. Si ese chaval que cruzó el Atlántico en un velero sentando en una silla de ruedas, es una historia que puede suceder realmente, ¿por qué no cuenta él su visión del mundo desde su posición, y sobre todo ese espíritu de superación que tiene, que le permite sobreponerse a las adversidades? Pues en esas quedamos. En que igual se anima y escribe un libro. La experiencia de contar lo ocurrido le servirá mucho a él, y a quién lo lea, viendo que, a pesar de todo, la vida ha de seguir, pase lo que pase. Y seguirá dependiendo del sentido o espíritu de superación ante la adversidad que uno tenga.