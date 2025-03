'Cómo mandar a la mierda de forma educada’ es algo que seguramente más de una vez se nos ha pasado por la cabeza, pero la tarea es complicada y difícil de llevar a cabo y como conseguirlo es lo que nos propone la psicóloga y neurocientífica Alba Cardalda en su primer y exitoso libro, publicado por la editorial Vergara, que bajo ese explícito título nos plantea como poner límites entre nosotros y los demás. Algo que según la autora nunca es tan sencillo, para ello aporta este manual práctico y directo sobre la importancia de decir «no».

«No siempre es fácil, pero en ocasiones es necesario establecer unos límites, aunque frecuentemente no lo hacemos así, ya que optamos por callarnos», explica. Ante el dilema de cómo hacerlo aporta las herramientas necesarias para «comunicarnos desde el respeto, aunque en ocasiones se dan situaciones más complicadas y estamos ante personas también más complicadas o que nos hacen daño, a veces sin querer, por ello es importante hablar de forma responsable de lo que nos afecta». Propone hacer «un análisis previo, no impulsivo, y ver que nos conviene». Pero es muy clara al afirmar que «cuando llegamos a la conclusión de ‘mandar a alguien a la mierda’ ya es definitivo, si rectificas pierdes credibilidad». Sobre el público al que van dirigidos sus consejos explica que «decir ‘basta’ no tiene edad, aunque cuando vamos cumpliendo años nos es más fácil afrontar estas sit-uaciones, en la adolescencia se corre el riesgo de asumirlas desde la imprudencia».

El éxito obtenido fue toda una sorpresa: «Nunca pensé que tendría tan buena acogida, supera todas las expectativas». Tras ‘Cómo mandar a la mierda de forma educada’ le ha precedido ‘Cómo dejar de ser tu peor enemigo’. Dos libros «complementarios entre sí, ya que el primero trata de cómo establecer límites con los demás y el segundo de como marcarlos a nosotros mismos».

También llaman la atención las portadas que tienen su significado. Para el primer título «buscamos una imagen sin género, con dos vertientes, por eso optamos por un felino. Un tigre que es dulce con su sonrisa, pero a la vez no es una buena opción enfadarlo al tener unas garra afiladas». Para el segundo libro se optó por un simpático erizo «que debe ser cuidadoso de no dañarse a si mismo con sus púas». Su primer libro ha vendido más de 100.000 ejemplares y por ahora ha sido traducido al catalán, italiano, portugués, polaco, ruso y coreano. Confiesa practicar lo que predica y haber mandado muchas veces a alguien a la mierda «no me quedó con las ganas de hacerlo». Aunque entre esas personas no está su editor: «Oriol me trata muy bien», dice entre risas. Alba Cardala estará este viernes a las 17.30 horas en la plaza de l’Esglèsia de Alcúdia en la jornada ‘Ara em toca a mi’.