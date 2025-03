Elisabeth Reynés, de estudiante en Dirección Hotelera a aspirante a Miss World Spain

Puntual a la cita para esta entrevista, la flamante Elisabeth Reynés, Miss World Illes Balears 2025, (Palma 2003) destila elegancia y seguridad en sí misma. Estudió en Ágora Portals y siguió ampliando sus conocimientos en la UIB con Alojamiento Turístico. Su formación en el sector turístico sigue con Dirección Hotelera. «Es una profesión que creo que la he despertado a raíz de la gran suerte que he tenido de poder viajar por todo el mundo. También me gusta mucho la psicología, algo que me viene de familia», comenta Elisabet.

Reynés fue la gran ganadora del certamen Miss World Illes Balears. Una noche inolvidable, «y una experiencia fantástica. Ha sido increíble. La verdad que entre todas las candidatas hemos creado un buen grupo de amigas. De hecho la próxima semana hemos quedado para una cena y volvernos a ver».

Hace cuatro años, unas amigas, entre ellas Nerea Mas, Miss World Illes Balears 2020, la animaron a presentarse en el certamen de belleza. «El año pasado fui a la gala final y, junto a una amiga, decidimos presentarnos. Por diversos motivos mi amiga no pudo presentarse. Y bueno, aquí estoy».

Joven y preparada

Mujer extrovertida, apasionada, divertida... «y con valores, que siempre me ha inculcado mi madre», Elisabeth pertenece a una generación a la que le preocupa su futuro. «Es cierto. Para nosotros es muy difícil finalizar los estudios y encontrar trabajo. Ya no digo el hecho de poder independizarnos. Estamos en una edad comprometida. No somos adolescentes pero tampoco adultos».

Pero no todo en su vida ha sido estudiar. Pese a sus 21 años ya cuenta con cierta experiencia profesional. «He trabajado en la recepción de un hotel, de camarera y como hostel».

Ante el reto de representar la belleza de Balears en el próximo certamen nacional, a celebrarse tras el verano, Elisabeth no duda en «vivir la experiencia. No creo que con esto me cambie la vida, pero sí puedo decir, que además de hacerme madurar a nivel personal, por el momento me ha hecho muy feliz». Una de las cosas que desde que es miss, la joven ha notado es «algunos comentarios en redes sociales. Hay que tener la cabeza bien situada y afortunadamente cuento con mis padres que son psicólogos, ya que algunos mensajes son dañinos. Hay gente que desde que se levantan por la mañana se dedican a realizar comentarios malos, pero realmente quienes están mal son esas personas».

Entre sus objetivos, de cara a la vida, Elisabeth lo tiene muy claro. «Me gustaría triunfar a nivel profesional, disfrutando de mi trabajo, poder crear una familia y desear, ante todo, tener salud. Soy una persona muy familiar. Me encanta poder estar con mis abuelos, mis padres y mis hermanos, pero también salir con mis amigas».

Respeto al mundo de la moda, destila muy buen gusto. «Me considero una mujer muy femenina a la hora de vestir. Me gustan las líneas elegantes y prendas sofisticadas. Eso sí, los zapatos con tacón me encantan. En cuanto al maquillaje suelo llevarlo muy sutil, casi inapreciable. En casa me gusta estar en pijama o en chándal. De vez en cuando me gusta hacer alguna escapada a Madrid, para mirar tiendas y comprar algunas prendas».

Su 1.70 de estatura, 60 kilos de peso, ojos azules y cabello negro realzan su belleza, que se medirá a las mujeres más bellas de España. Una belleza que será valorada por los conocimientos prácticos y trabajos solidarios que la organización exige para cumplir el lema ‘Belleza con un propósito’ y de la que Elisabeth Reynés Alabern está más que preparada para triunfar.