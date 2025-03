Pasen y vean el pésimo estado de un edificio de viviendas propiedad de Cort

Algunos vecinos de la finca de la calle Miquel dels Sants Oliver, de Palma -la que está frente al velódromo del Tirador- nos llaman para denunciar una serie de irregularidades que, de unos años a esta parte, están padeciendo.

En el lugar, que es propiedad del Ajuntament de Palma, y que ha pertenecido hasta su disolución al Patronat de l’Habitatge, nos encontramos también con la regidora de Vox del citado Ajuntament, Jerónima Mayans, avisada también por algunos de los que lo habitan.

Visto desde el patio

El edificio, construido en los años 60 del siglo pasado para que vivieran en él funcionarios de Cort y policías locales, visto desde su gran patio interior, deja mucho que desear. En primer lugar, porque más de la mitad de dicho patio está convertido en un jardín de hierbas asilvestradas, que el día que se resequen, que será a nada que lleguen los calores, puede convertirse en el mejor foco para provocar y propagar un incendio.

Por otra parte, sin dejar el patio, vemos que la instalación eléctrica que baja desde la última planta hasta él, deja mucho que desear, sobre todo porque algunos de los cajetines están abiertos, como también está abierta, y al alcance de cualquiera, una de las tomas de tierra, concretamente la que está junto a la puerta.

Tampoco tiene desperdicio el estado de las paredes, desconchadas a causa de las inclemencias del tiempo y también porque por ellas, la brigada de Mantenimiento hace años que no ha pasado. También observamos en dichas paredes que dan al patio, que unos metros de una de ella están apuntalados desde hace más de dos años. Tampoco tienen desperdicio el estado en que se encuentran los bajos de las ventanas, en según que lugares tan deteriorados que se ven los ladrillos.

Verlo para creerlo

Llama también la atención ver que por el las rejillas de unos conductos de aire que dan al patio asoma un matorral. Y que cuando desde la calle accedes a este, al patio, nadie te lo impide, puesto que cierra la puerta un simple pestillo que puede abrir cualquiera ¡Ah! Y que la pared del pequeño habitáculo que da el acceso al patio está tan húmeda, que la tocas y la cal se cae a pedazos.

La regidora Mayans no da crédito a lo que está viendo, entre otras cosas porque si Cort hiciera una inspección al edificio (ITE) no la superaría. Sin embargo, ahí sigue, empeorando a cada día que pasa. Y lo curioso es que el edificio es del Ajuntament. En fin... Que hay que verlo para creerlo.

Y en cuanto a los pisos, al menos el que visitamos, la cosas están por el estilo de mal. Debido al pésimo estado en que se encuentran las cañerías, muchos días no hay agua caliente. «La solución sería ponerles líquido desatascador, pero dado el pésimo estado de la tubería, igual la rompía», señala la vecina, añadiendo que «también, de vez en cuando, cuando pones la lavadora en marcha, la corriente te da un latigazo», lo que evidencia que el tendido eléctrico precisa de una urgente revisión.

En otra de las estancias de la casa vemos que una de las persianas está cerrada debido a que sus goznes no están muy bien sujetos a la pared, lo que se traduce, si las abres y las cierras, en un peligro: que se pueda soltar y volar por encima de las cabezas de los transeúntes.

Los pasos a dar

La regidora, que toma nota de cuánto ve y le cuentan, regresa a Cort, donde tiene una reunión con los concejales de su partido. Terminada la misma, la llamamos y le preguntamos y nos contesta mal al respecto: «Vamos a solicitar información del edificio y, sobre todo, ver si tiene la ITE. Y cómo también tenemos la relación de los edificios propiedad del Ajuntament, vamos a visitarlos para ver la situación en que están. Ante esto lo más probable es que de este asunto hagamos una proposición para llevarla al pleno ¡Y es que, hay que verlo para creerlo! Sobre todo porque te da la impresión de que es un edificio que está en una ‘zona de guerra’. Vamos, porque lo has visto y te lo han contado quiénes viven en él, que si no, jamás te imaginarías, tal y como está, que sea propiedad del Ajuntament de Palma. Vamos, que le haces la ITE y no la pasa. Pero lo peor es que los vecinos se han quejado a Cort, y tampoco les han hecho mucho caso». Pues, senyor batle ¡manos a la obra! Ponga orden en este desaguisado. Que todo sea por esa ‘Palma, territorio de referencia’, con la que usted sueña, pero que de momento queda distante, y más viendo como Cort está tratando algunas de sus propiedades.