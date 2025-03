La escritora Patricia Chinchilla, junto con su esposo y sus dos hijos, ha estado de viaje. Es algo que suelen hacer cada año, lo cual es positivo, ya que una familia que viaja unida, permanece unida. Y si en el año anterior estuvieron en Egipto, en esta ocasión han optado por Tailandia, dividiendo su recorrido en dos partes. La primera, Bangkok, con sus templos, mercados flotantes y la parte antigua de la ciudad. Y la segunda, la Tailandia desconocida, ubicada en la zona norte del país, donde apenas hay turistas. Patricia recomienda especialmente esta última, ya que permite un contacto directo con la naturaleza y ofrece la oportunidad de conocer culturas de las que quizás solo hemos oído hablar, ya que suelen estar fuera de las rutas turísticas convencionales.

Así pues, tras pasear por la parte antigua de Bangkok, donde abundan los templos, Patricia entró en uno de ellos. «Aunque sabía que debía vestir de manera recatada, en ese momento estaba callejeando para sentirme inmersa en la vida de Tailandia y no me percaté de que llevaba pantalón corto y camiseta de manga corta hasta que salí bendecida del templo, tras arrodillarme ante el monje. Por otra parte –añade–, en los templos es habitual encontrar los palitos chinos para hacer predicciones, lo cual se hace agitando el envase que los contiene, siendo el número del palito que cae quien determina la profecía que te corresponde, lo cual refleja que es una sociedad muy supersticiosa que cree en los espíritus y en estas prácticas adivinatorias».

Patricia y los suyos vistieron al estilo tailandés

Otro día se detuvieron en un puesto callejero donde vendían insectos para comer. «Nos contaron que eran muy ricos y que tenían mucha proteína, así que los probamos y… Pues que, en cuanto a sabor, unos estaban mejor que otros, sobre todo unos pequeñitos, y… Pues que como experiencia, no estuvo mal».

Alternativo

La segunda parte del viaje transcurrió en territorios poco turísticos. Estuvieron en la provincia de Nakhon, donde navegaron por el canal Mahasawat, disfrutando del paisaje rural y visitando una plantación de loto y huertas frutales. Luego llegaron a la antigua capital de Tailandia, Ayutthaya, donde se encuentran las ruinas del palacio real, rodeadas de lagos y vías fluviales. También recorrieron el parque histórico de Sukhothai, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, que se puede visitar en bicicleta o en carrito de golf. Por la tarde, realizaron una ruta para contemplar la puesta de sol desde el lago Phayao, en el valle del río Ing, y luego emprendieron un largo trayecto por carretera hasta el famoso Triángulo de Oro, donde confluyen las fronteras de Laos, Birmania y Tailandia, llegando incluso a cruzar en barca hacia Laos.

En el camino, hicieron una parada en la ciudad de Lopburi, conocida por sus templos en ruinas, habitados por una gran cantidad de monos. De hecho, también ocuparon un edificio abandonado frente a uno de los templos, lo que les valió el apodo de okupas, «y lo que nos permitió ver a los primates moverse libremente por las estructuras y convivir con los turistas».

Elefantes y mujeres jirafa

Además, visitaron el poblado de Ban Nai Soi, en el norte de Tailandia, conocido como el hogar de las mujeres jirafa. Allí pudieron conocer a estas mujeres de cuello alargado, debido a los anillos metálicos que se colocan desde niñas. Al llegar a la madurez –y aún más en la vejez–, sus cuellos resultan notablemente extensos. Esta es una cultura que muchos conocen a través de reportajes o cromos, pero que en este viaje se hizo real: en la comunidad, las mujeres llevan la carga del hogar y combinan esta labor con otros trabajos, mientras que los hombres se dedican al cultivo. Se dice que, originalmente, los anillos se colocaban para protegerse de las mordeduras de tigres, aunque hoy también son vistos como símbolos de belleza. Son personas muy pacíficas, que reciben a los visitantes con amabilidad. «Fue una gran experiencia», afirma Patricia.

Otra vivencia inolvidable fue la convivencia con los elefantes en el Baan Chang Elephant Sanctuary, en la región de Chiang Mai, uno de los santuarios de elefantes más reconocidos del país. «A diferencia de otros lugares, no se permite montar sobre sus lomos, ya que se considera una práctica perjudicial para ellos. En cambio, los visitantes participan en su cuidado de manera respetuosa, de modo que pudimos bañarlos, vistiendo la ropa azul que proporcionan en el lugar, junto con un sombrero. Los elefantes se dejan mojar y frotar con un cepillo… Hasta que se cansan y entonces hay que dejarlos tranquilos para que no se alteren». Y para que no faltara de nada, les ofrecieron fruta, junto a unas bolas de arroz con sal, cardamomo y tamarindo, que ayudan en la digestión.

Experiencia recomendada

Más allá de las experiencias con los elefantes y las mujeres jirafa, Patricia destaca otra lección importante de este viaje: «En estos lugares, la gente vive con lo mínimo, pero es feliz. Están completamente alejados de la sociedad de consumo en la que nosotros estamos inmersos y acribillados a impuestos. Por eso, vale la pena vivir esta experiencia, pasando unos días, tanto con las mujeres jirafa como en ese paraíso, hábitat de los elefantes, haciendo un turismo que nada tiene que ver con el convencional. De ahí que recomiende unas vacaciones como la que hemos vivido, ya que es una experiencia única».