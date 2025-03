Si alguien encarna las relaciones entre Mallorca y Estados Unidos en el último siglo ese es Tumi Bestard (Palma, 1935). Más de cuatro décadas ejerciendo como puente entre el país de las barras y estrellas y la Isla le han reportado un sinfín de recuerdos que se podrían clasificar en todos los géneros cinematográficos pero entre los que destacan ejercer de anfitrión de presidentes como George Bush padre, Bill Clinton o, el primero de todos, el malogrado Jimmy Carter, del que terminaría convirtiéndose en amigo personal.

Fruto de toda una vida que da para un libro es la colección de más de 180 placas de barcos destacados de la marina entre los que destacan varios portaviones y submarinos que fue acumulando durante décadas primero en el consulado y después en su casa hasta que, por casualidad, encontraron un mejor destino. Las casi 200 metopas, ese es su nombre concreto, se exponen desde la semana pasada en la Casa Museo de Fray Junior Serra de Petra sirviendo como prueba física a toda su trayectoria. Bestard nos ofrece un recorrido por el recinto del que es alma máter y uno de los principales impulsores mientras nos relata algunos episodios de su apasionante vida.

En el patio de la estancia nos explica que recientemente ha cursado una invitación a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para que acuda a la inauguración formal de la muestra mientras nos enseña una gran tabla de madera por la que en cada cara cuelgan unas 40 metopas con motivos de embarcaciones como un carguero amfibio Charleston USS El Paso (LKA-117) o el sumbarino USS Greenling (SSN-614). Entre los curiosos motivos, algunos muy coloridos podemos encontrar un pulpo, una mina atravesada por una espada en medio del mar, un dado o un dragón que envuelve una estrella de cinco puntas mientras sostiene un portaviones con una de sus zarpas.

Mucho antes de que Bestard pusiera un pie en su primer portaviones el diplomático recuerda que siendo un adolescente salía a pescar debajo de su casa cerca de ca’n Barberà y pasaba con su humilde bote pescando cerca de alguno de los grandes buques americanos que en plena Guerra Fría ya hacían escala en el puerto de Palma. Desde allí le lanzaban camisas, cigarros y otros objetos hasta que pudo hacerse con una de las gorras blancas que tanto ansiaba.

Tiempo después y cosas de la vida «empecé a recibir a las hermanas del presidente Kennedy a las que realicé una visita y unas semanas más tarde volvieron y alquilaron una casa en Formentor. Esta es una de las anécdotas que más recuerdo. «He enseñado más de 20 barcos americanos a Felipe VI, en ese momento Príncipe de Asturias. De hecho, en uno de sus encuentros el heredero quedó fascinado con uno de los helicópteros que había y me pidió si podíamos montarnos. Empezó a tocar botones y le tuve que pegar un cachetazo. Ya siendo Rey, hace unos años me recordó la anécdota con humor».

En cuanto a presidentes, de Jimmy Carter guarda un gran recuerdo y a Bill Clinton lo define como un hombre «muy duro». Por otra parte, de Donald Trump, elegido presidente recientemente, desaprueba su gestión y sintentiza, como si de un eslógan se tratara que «Trump desprecia a España». Además, apunta a que tiene previsto escribirle una carta proximamente para hacerle saber su descontento con su manera de capitanear el país más poderoso del mundo.

Bagaje

Ya en la sala de juntas de la casa-museo, donde se situará de forma permanente el grueso de la colección compuesto por un centenar de metopas, Bestard explica orgulloso algunos detalles de este tesoro que simboliza una vida de compromiso. «Estas placas no se dan ni se regalan, las he sudado durante más de 40 años de servicio a Estados Unidos. Las placas son recuerdos que me han querido dar los capitanes de los buques. He trabajado mucho. Mucho. Nunca me hubiera imaginado que llegaría a hacer tantas cosas», expresa con orgullo Bestard.