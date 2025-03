La ONCE ha presentado este martes, en Palma, la serie 'Mucho que ver', en un acto durante el cual dos personas ciegas --una que acaba de perder la visión y otra hace años-- han contado a los asistentes sus historias con un humor no exento de reivindicación.

En nota de prensa, la ONCE ha informado que la presentación de la serie 'Mucho que ver' ha tenido lugar en la Delegación Territorial de la entidad en Baleares y ha corrido a cargo del delegado de la ONCE en las islas, José Antonio Toledo Doña, y de la presidenta del Consejo Territorial, Alejandra Luque Tejada. Además, en el acto han participado la técnica de rehabilitación de la ONCE Carmen Alarcón y los afiliados a la ONCE Antonia Lliteras y Pedro Sureda. La serie 'Mucho que ver' consta de un total de 11 capítulos, en los que, a través de anécdotas y vivencias personales, el espectador puede ver la realidad de las personas con discapacidad visual y reflexionar acerca de cómo nos relacionamos con ellas.

Tras la visualización de algunos capítulos, ha tenido lugar una charla coloquio en la que la técnico de rehabilitación y las personas afiliadas a la ONCE han contado el trabajo diario que se realiza desde los servicios sociales de la organización para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual.

Además, también han contado sus vivencias personales y anécdotas. Las autoridades que han acudido a este acto de la presentación de la serie 'Mucho que ver' también se han puesto en la piel de una persona con discapacidad visual y han podido experimentar durante unos minutos alguna de las situaciones reales que se viven cada día.