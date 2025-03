El reality más aventurero de la televisión, Supervivientes 2025, ha comenzado fuera de cámaras, con la partida de todos los concursantes, este lunes, en el aeropuerto de Madrid. Pese a llevar en el más absoluto secreto el nombre de algunos de los participantes, y sin confirmar la presencia del popular chef vasco, afincado en Mallorca, Koldo Royo era uno más en la cola de los mostradores de Barajas. Quien sí tiene confirmada su participación es el querido actor mallorquín Álex Adrover a quien le vimos despedirse de su familia, sus hijas Lis y Laila, y su esposa, la también actriz, Patricia Montero.

Precisamente con Álex pudimos hablar antes de poner rumbo a la inolvidable aventura. «En principio me voy por tres meses, que es el máximo que me permite el programa. Me marco con el corazón lleno de energía y fuerza, con ganas de aventura y de exprimir cada segundo de lo que está por venir. Pero no os voy a mentir: también me voy con el corazón un poco encogido por dejar atrás a mis hijas y a Patry. Saber que no podré hablar con ellas por teléfono en todo este tiempo es, sin duda alguna lo que más me va a costar».

Koldo Royo, segundo por la izquierda, con todos los concursantes, entre ellos Álex Adrover. Fotos: GTRES

Mediaset y la productora Cuarzo, tan sólo han confirmado 11 de los 16 concursantes, por lo que la audiencia conoce la participación del popular cocinero vasco, Koldo Royo por la exclusiva que publicamos el pasado jueves en Ultima Hora. Las imágenes de todos los concursantes este lunes en el aeropuerto, en la que se ve a Koldo Royo lo confirman.

Pese a la discreción de Koldo Royo, el rumor en Mallorca se fue extendiendo y podemos asegurar que antes de coger vuelo a Madrid, desayunó en Pastelería Ángel y se llevó una ensaimada de crema cremada para compartir con la gente de Telecinco.

El gran Koldo Royo

El chef, también estuvo este fin de semana en la feria gastronómica de les Illes Balears, donde se dio un baño de multitudes. Animado por sus seguidores, Koldo va cargado de ilusión en una mochila en la que tan sólo lleva un par de camisetas, un par de pantalones y un par de calzoncillos. Las zapatillas se las proporcionarán en la isla y una de sus grandes penas es que no le pueda acompañar su inseparable perro Jakie.

Durante los últimos meses, Koldo Royo se ha preparado física y mentalmente. Ha adelgazado alrededor de 17 kilos, con la ayuda de un entrenador personal y ha cambiado su alimentación con una nutricionista, pero también ha realizado varios chequeos médicos debido a su cáncer de próstata, que por el momento tiene controlado.