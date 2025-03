Mallorca Dream Days | La cabina telefónica...

El Salón Mallorca Dream Days, como la mayor plataforma de exposición anual para proveedores especializados en bodas y eventos en Mallorca, con un enfoque global que abarca todas las Islas Baleares, celebra este año su quinta edición.

Dicho evento, único por sus características, se instalará en la icónica Fábrica Ramis, ubicada en Inca, sin duda un lugar privilegiado por su excelente conexión con cualquier punto de Mallorca.

Participan unas 300 empresas

Consolidado como el referente en el sector, el Salón Mallorca Dream Days abrirá sus puertas los próximos sábado 8 y domingo 9 de marzo, con la intención de ofrecer a los visitantes la oportunidad perfecta para planificar su boda, aniversario, comunión, fiesta corporativa o cualquier evento especial.

Y es que son más de 300 empresas especializadas las que han confiado en esta plataforma para presentar sus servicios y tendencias, consolidando, además, este evento como un escaparate imprescindible para profesionales y particulares que buscan inspiración y calidad.

Sectores representados

Son diversos: ⁠wedding planners; fincas y hoteles; ⁠moda nupcial y complementos; joyas; viajes; ⁠regalos personalizados;⁠cátering; fotógrafos y videógrafos... entre muchos otros, a lo que hemos de añadir el Runway Bridal Show, sin duda el mejor broche de oro que puede tener un acontecimiento de esta magnitud, a celebrar el domingo por la tarde, y que es un desfile espectacular, que reunirá las mejores propuestas de moda para novias, novios e invitados. Dicho desfile es, sin duda, el mejor escaparate para los diseños más destacados de las marcas y diseñadores locales e internacionales, convirtiendo el salón en un evento lleno de estilo, glamour e innovación.

La cabina telefónica

Hace algo más de un mes les hablé de la cabina telefónica que hay en la Plaça Major de Palma, según se llega por la calle Colon. Cabina con una capa de caca de paloma que deja bien claro que por ella no ha pasado un trapo con agua y jabón, o sea, los servicios de mantenimiento y limpieza, desde hace años.

Nos cuentan que si el Ajuntament no la ha retirado, como ha hecho con otras que había en diversos puntos de la ciudad, es porque no es de su propiedad. Vale, pues entonces que busque al propietario y le obligue a retirarla. O a limpiarla. Todo menos dejarla ahí, en ese estado, y más habiendo dado el servicio que dio a la sociedad mientras estuvo en activo. Aparte, el alcalde Martínez, en su discurso del 31 de diciembre, lo dejó muy claro sobre «la mejora de la limpieza y el mantenimiento de las calles y plazas de Palma», añadiendo un poco más adelante que «no descansaré hasta que Palma vuelva a ser la ciudad que era en otros momentos: una ciudad limpia».

¿Qué sentido tiene?

Pues venga, ¡al ataque! Esa cabina, que no presta ningún servicio, y que encima está defecada por todas partes, no debe permanecer ahí por más tiempo, entre otras cosas porque no tiene sentido que esté donde está. ¿Qué es -podríamos pensar- un homenaje a la comunicación de hace unos años, de antes de que llegaran a nuestras vidas los móviles...? Pues, cuando menos, límpienla, aséenla... ¡Dignifíquenla…! Cualquier cosa, menos dejarla como está. ¡Ah!, bueno, y si la dejan ahí, además de limpiarla, limpien también el suelo, que las cagarrufas palomeriles están deteriorando.

Carnavales

Se celebraron los Carnavales de 2025. Y como acompañó el buen tiempo, el éxito en cuanto a participación fue total en todos sus escenarios, entre ellos el de los niños del colegio San Vicente Paúl de la Soledad, a los que este año se sumó el germano de Berlín Johann Nowak, recién llegado a la barriada que pretende impulsar a través del arte -a nada que le concedan los permisos solicitados, iniciará las obras en los locales que ha adquirido para convertirlos en salas de exposiciones y actividades culturales-, y de la emisora de radio -Radio la Soledad- que lidera su compatriota Roman Hillman, el hombre que está en todas partes, que además formó parte del jurado que concedió los premios, jurado compuesto -además de él- por Tina Ruland, Tomás Pflaum y Pepe Leiva.