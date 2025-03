«Nosotros no hacemos meditación, la meditación nos hace a nosotros»

La voz lúcida y serena de Pablo d’Ors ofrecerá este miércoles en el centro espiritual Espai Buit de Palma la conferencia Hacia una meditación integral: La práctica de la comprensión y la contemplación. Sacerdote, filósofo y escritor de gran prestigio, cuenta con la habilidad de salpimentar un discurso de vasta profundidad con píldoras que funcionan con la efectividad de un eslogan que demandan las redes sociales. En esta entrevista reflexiona sobre esta práctica, la espiritualidad en la sociedad de hoy y su vida.

¿Qué es la meditación integral y qué la diferencia de las otras ramas de esta disciplina?

-Por ‘meditación integral’ entiendo el trabajo del autoconocimiento que se realiza durante la práctica de quietud corporal y recogimiento mental que conocemos por meditación. El término ‘integral’ tiene aquí una doble acepción. Por una parte, se refiere a integrar toda la sabiduría de Oriente y Occidente de cualquier tiempo; y, por la otra, alude a la necesidad de cultivar todas las dimensiones del ser humano: la física, la emocional, la cognitiva y la propiamente espiritual.

¿Cómo llega la meditación a su vida y qué le ha aportado a lo largo de los años?

-La meditación llegó a mi vida prácticamente desde adolescente. Ya en mi primera juventud hice mis primeros pinitos con las comunidades neogandhianas de El Arca. Algo después, en la cuarentena y con mayor seriedad, de la mano del budismo zen, más en concreto de Anton Tenkei Roshi, de quien nunca fui discípulo formal, pero con quien conservo una hermosa amistad. Por último, con el maestro Franz Jalics, jesuita, ya en una cepa contemplativa cristiana.

Para muchos de nosotros in-tentar meditar puede ser extenuante y desagradable al no poder desactivar los pensamientos y mantener la quietud.

-Para casi todos la meditación es ardua, y hasta desagradable y extenuante, como dices. Eso es durante los primeros tiempos y es normal: salir de la zona de confort, de lo conocido, siempre es desafiante. Lo sano suele resultar incómodo, suelo decir, al menos los primeros días, semanas, meses… En mi caso fueron años, pero soy de carácter obstinado.

¿Qué consejos daría a alguien para iniciarse por su cuenta en la meditación y conseguir mantener la práctica en el tiempo?

-Le diría que por su cuenta puede empezar a meditar, pero que difícilmente perseverará en ello. No podemos ir a lo que somos (el descubrimiento de la consciencia universal) sin lo que somos (los demás). Lo que hay que entender es que no es que tú hagas meditación, sino que la meditación te hace a ti. Somos meditación. Dicho en lenguaje religioso: somos un pensamiento de Dios. Si aún después de lo dicho, alguien quiere empezar, yo le aconsejaría que, antes de arrojarse a la piscina sin saber nadar, al menos tome alguna clase. En los retiros de iniciación de Amigos del Desierto, por ejemplo, ofrecemos, modestamente, las instrucciones básicas.

Asociamos popularmente la meditación a la religión hinduista y budista. Como sacerdote cristiano, ¿cómo vieron sus iguales y superiores que usted llevara a cabo esta práctica? ¿Ha cambiado con el tiempo la percepción de la meditación por la Iglesia?

-Mis superiores eclesiásticos nunca me han dicho que no practique la meditación. Claro que tampoco me han animado a ello. Nada de esto significa que no haya sacerdotes y religiosos a los que esta práctica espiritual, tan acreditada como milenaria, les suscite, probablemente por desconocimiento, ciertas reservas o hasta sospechas. Deberían probar antes de arriesgarse a emitir juicios. La Iglesia católica es una realidad amplísima, y resulta difícil asegurar qué es lo que piensa al respecto de forma global, pues hay varios pronunciamientos e incluso en sentidos muy distintos. Yo diría que, en líneas generales, la Iglesia está cada vez más abierta a la meditación, que en nuestra jerga llamamos ‘oración contemplativa’.

¿Frente a qué situaciones le cuesta más mantener la compostura y la estabilidad emocional?

-Actualmente hay pocas cosas que me saquen de mi centro, aunque reconozco que algunas me lo ponen difícil como, por ejemplo, intentar dar de baja un teléfono en Movistar: la experiencia recuerda a los mejores relatos de Kafka.

Ernesto Sábato citando a Schopenhauer decía hace 50 años que ya en aquella época asistían a una paradoja donde el progreso era reaccionario y aquello que hasta el momento era reaccionario se había vuelto progresista. ¿Es la espiritualidad una de las mayores expresiones revolucionarias o antisistema que se pueden abrazar hoy en día?

-Desde luego que sí. Nada más peligroso para el sistema, cuya tendencia es siempre a uniformar, que una persona espiritual, es decir, libre. Sólo desde nuestro más profundo centro, el Self que decía Jung, el alma que decimos los cristianos, somos realmente nosotros mismos. Eso supone el trabajo de trascender (e incluir) cuerpo y mente, y en eso consiste la tarea de la espiritualidad. Por cierto, conocí a Ernesto Sábato y en mi juventud le admiré muchísimo.

Usted hace énfasis en la contemplación. ¿Qué virtudes tiene esta actitud visual?

-Más que simplemente visual, la contemplación es una actitud vital. Consiste, en sustancia, en no actuar en primera instancia, sino en limitarse a mirar y a es-cuchar. Esta inactividad exterior es la que posibilita la actividad interior. Lo que se descubre, como se está ya apuntando en la física cuántica, es que vemos literalmente lo que somos o, dicho más sencillamente, que todo cambio empieza por uno mismo.

Por último, me gustaría que mencione y describa un paisaje o escena que disfrute especialmente contemplar.

-Me gusta ver el mar, no soy muy original. También me gusta contemplar el cielo que se distingue desde mi habitación al amanecer, en el convento del Cristo de El Pardo de los capuchinos, tras mis ritos matutinos. Mirar al cielo me hace comprender y sentir cuál es mi verdadera morada.