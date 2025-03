Juan Negreira, trabajador jubilado de Iberia, compañía en la que estuvo enrolado durante toda su vida, es de los jubilados de esta comunidad que más y mejor partido le está sacando a la jubilación. ¿Por qué? Porque tiene tiempo para todo y para disfrutar de los suyos. Sigue escribiendo libros que tienen que ver con la historia más reciente de España. Escribe sobre guerras y episodios históricos –y políticos– que a no todos gustan. Sigue dando conferencias y llenando los salones donde han sido programadas. Esto es señal de que lo que cuenta, interesa.

También viaja a la Península para reencontrase con gente amiga y, de paso, celebrar algo y porque, últimamente, organiza excursiones de interés a puntos de la Isla con amigos pertenecientes a otros grupos distintos al suyo. Así forma un grupo homogéneo al que le interesa la propuesta que hace.

Estás visitas siempre están dentro de la línea histórica, como por ejemplo una excursión al convento de San Bernardino (Petra), donde uno de los frailes que están al frente de la comunidad –los frailes son mexicanos–, se sienta con el grupo y explica la colonización de México por fray Junípero Serra a través de Sierra Gorda. Allí fundó cinco misiones o parroquias: Santiago de Jalpán, San Francisco de Asís, del Valle de Tilaco, Nuestra Señora de la Luz, en Tancoyol, San Miguel Concá y Santa María Purísima de la Concepión de Agua de Ladas. Se trata de un vastísimo territorio que quien suscribe tuvo la suerte de recorrer hace años. Lo hice en coche –haciendo para Ultima Hora un amplísimo reportaje–, pero el santo petrer lo hizo a pie, además, cojeando. Dejó la huella mallorquina a su paso, puesto que el camino no lo recorrió solo, sino acompañado por otros frailes reclutados por él en la Isla.

Historia inspirada en pinturas​

Pues bien, Negreira pretende con su grupo de excursionistas motorizados rememorar el paso de fray Junípero por esos lugares a través de una conferencia que les dará uno de los frailes de San Bernardino, que a la hora de contar esos hechos se inspira en las pinturas que cuelgan de las paredes del pequeño templo. Habrá, también, una visita a la casa natal de fray Junípero y a continuación un almuerzo en un restaurante de dicha localidad.

«Y así, además de reunirnos viejos amigos para pasar el día, lo cual es muy saludable, nos ilustramos sobre algo tan nuestro como es fray Junípero, colonizador de Sierra Gorda y California, y que es el único ciudadano no estadounidense que figura entre los ilustres en el Capitolio de Washington», dice Negreira.

​Douglas, en la casa natal

Y aprovechando que sa Riera pasa por Palma, me viene a la mente cuando, hace bastantes años, tantos que no sabría precisar qué fecha fue, que a través de Paco Calatayud, que fuera persona de confianza de Michael Douglas, y a quien le debo mi acercamiento a este tras no pocos años convulsos entre ambos, le propuse una visita a Petra, para conocer la casa de fray Junípero y él aceptó. Así que quedé con él un domingo por la tarde en la esquina de la calle que da con la de la casa del santo y allí, puntualmente, apareció.

Yo le recibí con Tumy Bestard, cónsul de EEUU en Mallorca, y mis compañeros Mercedes Azagra, a la sazón responsable de la sección de El Discreto encanto de la Vida, y Ramón Rabal, que en paz descanse, fotógrafo de Korpa.

La tarde que pasamos fue inolvidable, sobre todo observando a Douglas interesándose por todo cuanto veía a sus alrededor, preguntando a Tumy sobre tal o cual cosa que le llamara la atención. Nos dio la impresión de que no esa sería la única vez que visitaría el lugar.

​El 27 de marzo​

Pues regresando a lo que íbamos, la interesante excursión que propone Negreira a San Bernardino de Petra, con posterior visita a la casa del santo, será el próximo día 27 de marzo. La visita concluirá con un almuerzo en el celler de dicha localidad. Por tanto, los que quieran apuntarse, que contacten con él. Es una ocasión que viene ni pintada para poder unir lazos de amistad y, al mismo tiempo, repasar un episodio de nuestra historia.

A San Bernardino suelen ir muchos mexicanos residentes en Mallorca el día de la Virgen de Guadalupe, o la Guadalupana, patrona de México, con celebración de misa amenizada por los mariachis, seguido de almuerzo a base de comida mexicana, amenizada también con bailes al son de mariachis.

​Musulmanes y judíos

La galerista y chef tunecinofrancesa Saloua nos comenta que está feliz por la buenísima aceptación que están teniendo sus cous cous, que de martes a sábado elabora en su restaurante Ma Maison. Y también lo está doblemente porque en su galería, Muse (General Ricardo Ortega), tiene previsto dos grandes actos. El primero será el día 15 de marzo, cuando un grupo de musulmanas entre 50 y 60 años, todas residentes en Mallorca, se reunirán para celebrar una noche de hermandad y reflexión por el Ramadán. El evento supone un encuentro gastronómico, pero también un acto para fortalecer la comunidad en el crecimiento espiritual y la conexión entre mujeres. En dicha jornada, en Muse, se dará una conferencia bajo el título ‘Ramadán, la voluntad del cambio’, y las mujeres romperán el ayuno con una comida especial elaborada por Salua en su restaurante Ma Maison. El acto, denominado Iftar Femenino, lo organiza la Asociación La Iniciativa, en colaboración con la Asociación Juvenil Iqrae Rahma.

Por otra parte, el 12 de abril –por segundo año seguido–, en Muse, se celebrará la fiesta del Pésaj o Pascua judía, en recuerdo de la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto. Dicha celebración dará comienzo con la puesta del sol de ese día. En Muse se reunirán unos 130 judíos, de la Isla y de fuera, además de cuatro rabinos. El acto comenzará a las 18.30 horas y está previsto que finalice sobre las 23.00 horas. «Para mí es un honor –señala Saloua– que en estos tiempos convulsos entre judíos y musulmanes, ambos celebren en Muse dos de sus actos más tradicionales».