El Papa se encuentra «estable» y muestra «buena respuesta» tras la crisis que causó inquietud

El papa Francisco se encuentra «estable» y alterna la ventilación mecánica no invasiva con la oxigenoterapia, «manteniendo siempre una buena respuesta», tras la crisis por broncoespasmo que sufrió la víspera y que desató gran inquietud tras la mejoría que había mostrado en los días anteriores.

El pontífice, de 88 años, no ha sufrido nuevos episodios como el de este viernes, que causó un empeoramiento «repentino» de su cuadro respiratorio, por lo que los médicos mantienen la cautela y el pronóstico sigue siendo «reservado» en su decimosexto día ingresado en el hospital Gemelli de Roma.

«Las condiciones clínicas del Santo Padre se mantienen estables», se indica en el último parte médico, que se esperaba con expectación tras la crisis respiratoria, que estuvo acompañada de un cuadro de vómito por inhalación, tras el cual se necesitarán entre 24 y 48 horas para valorar sus efectos.

El Papa, que no ha tenido fiebre, «no presenta leucocitosis», una aspecto destacado porque significa que no se ha registrado un aumento del número de glóbulos blancos, lo que descartaría nuevas infecciones, que para los médicos es el mayor riesgo derivado del broncoespasmo por haber inhalado flujos gastricos.

Además, «los parámetros hemodinámicos se mantuvieron siempre estables», según el comunicado.

El pontífice se encuentra hospitalizado el pasado 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó una neumonía bilateral.

Durante la jornada, explica el parte médico, «alternó ventilación mecánica no invasiva con largos periodos de oxigenoterapia de alto flujo, manteniendo siempre buena respuesta al intercambio gaseoso».

Así, el papa «continuó comiendo y realizando fisioterapia respiratoria periódicamente, colaborando activamente», se destaca, al tiempo que «no presentó episodios de broncoespasmo».

Fuentes vaticanas explicaron que el papa puede comer alimentos sólidos y que en ningún momento durante sus dos semanas de hospitalización se ha mencionado la posibilidad de recurrir a la alimentación intravanosa, al tiempo que destacaron que puede moverse y caminar, aunque con ayuda, como ya sucedía antes de su ingreso hospitalaria.

Además, Francisco «está siempre lúcido y orientado» y «por la tarde recibió la Eucaristía, para luego dedicarse a la oración» en la capilla del apartamento papal en la décima planta del Gemelli, a la que acudió acompañado, para rezar durante unos 20 minutos, según detallaron las fuentes.

Este mañana, esas mismas fuentes vaticanas explicaron que Francisco había pasado una noche tranquila, había desayunado e incluso tomó café, mientras leía los periódicos, aunque hoy no ha trabajado, como si había venido haciendo casi todos los días desde su llegada al hospital.

Y mañana, el papa, según confirmó el Vaticano, no pronunciará el rezo dominical del Ángelus por tercer domingo consecutivo, sino que se difundirá el texto escrito por el pontífice.

Tras varios días de ligera mejoría, este viernes se desataron de nuevo las alarmas cuando el Vaticano informó de que el papa había sufrido una crisis «aislada» de broncoespasmo que le provocó un «repentino» empeoramiento.

El pontífice argentino, que respondió «bien» a la terapia, estuvo «siempre lúcido y orientado» y «colaborando con las maniobras terapéuticas», y no fue intubado en ningún momento, afirmaron las fuentes.

En los últimos días, su estado de salud había experimentado una mejoría y de hecho, el Vaticano declaró este jueves que había dejado atrás la «fase crítica».

Este sábado, a pesar de la lluvia que ha caído durante todo el día, decenas de personas volvieron a acudir al hospital Gemelli, a cuyas puertas, en un improvisado altar sobre la estatua de Juan Pablo II, rezaron, además de dejar mensajes, velas y flores en homenaje al pontífice.

Como cada noche durante este semana, fieles y miembros de la Curia romana están convocados en la Plaza San Pedro del Vaticano para participar en la oración del Rosario y pedir una pronta recuperación del papa, aunque esta noche se celebrará en el interior de la basílica, a causa del mal tiempo, presidido por el cardenal Claudio Gugerotti. EFE

