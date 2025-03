Con permiso del tiempo, con un cielo con constante amenaza de lluvia distintos muncipios y núcleos de la Isla celebraron este sábado sus ruas completando el calendario carnavalesco que ya empezó la semana pasada con el pistoletazo de salida dado por Marratxí. Así, se sumaron a esta coloridad fiesta distintos enclaves que llenaron de color sus calles.

La Rua de s’Arenal fue la que estreno la tarde de carnavales con un desfile que se inició pasadas las 15.30 horas que partió de la calle Costa Llobera y recorrió las calles del núcleo costero. Integrada por cinco carrozas, once comparsas y cutatro disfraces individuales la comitiva carnavalesca arrancó con la banda de música a la que siguieron espectaculares disfraces alejados de los personajes de moda y apostando por clásicos del cómic europeo como Astérix y Obélix, recreados en una detallada puesta en escena con gran parte de los personajes del famoso poblado galo y con romanos. No menos espectacular fue el numeroso grupo que apostó por el mundo mágico de Harry Potter con la mayoría de personajes y algunos escenarios de la saga escrita por J. K. Rowling: estación de tren, dragones, arañas, minotauros...y el inombrable cuyo nombre empieza por ‘V’. También lució la carroza Es temps es or i la vida un tresor integrada por relojes y sus engranajes. el toque salvaje vino de parte de la carroza Jungla Party con leones, tigres, cebras y todo tipo de fauna. El Platja de Palma Team animó con sus cheerleaders y jugadores de fútbol americano. Al agua patos dio la nota acuática con patitos y bañeras. Y el punto simpático vino acompañado de un rebaño de ovejas que rerodaban a latelevisiva Oveja Shaun y a su divertido grupo. La danzas caporales y la batucada celta pusieron música y ritmo a la Rua de este año.

Carnaval en la Part Forana

Muchos municipios de la Part Forana también celebraron ayer sus tradiconales Rues. Grandes y pequeños se sumaron a la fiesta visiténdo las calles de color, originalidad y alegría. Algunos pueblos convocaron concursos a la mejor carroza o disfraz, lo que hizo que la imaginación fuera, sin duda, la protagonista de la noche.

En Inca hasta 22 comparsas y 15 carrozas salieron en desfilada. Este año además, el reorrido fue más largo de lo habitual a petición de los mismos participantes. El pasacalles acabó en la plaza Mallorca.

Manacor empezó la fiesta a las 17.30 horas desde el paseo de na Camel·la. Una multitud recorrió las calles del centro hasta la plaza Ramón Llull donde la música se alargó hasta tarde. No faltaron los disfraces más tradiconales pero también hubo espacio para la innovación.

En Llucmajor la fiesta empezó un poco antes y a les 16.30 horas los disfraces ya estaben en la calle para recorrer el pueblo. La fiesta acabó en la plaza d’Espanya donde los participantes, vestidos con sus mejores galas, disfrutaron de la música.

En Calvià, las carrozas fueron las auténticas protagonistas. Este año la Rua consiguió récord de asistencia y hasta 1.000 personas se sumaron a la fiesta. En total, 9 carrozas y 12 comparsas desfilaron por las calles de la localidad. Una cifra que supone un incremento en cuanto a participación del 10 % respecto al año anterior.

En Felanitx fue la primera vez que se hicieron controles de alcoholemia a los conductores de las carrozas. Salieron 14 grupos entre carrozas y comparsas.