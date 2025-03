A Margarita Laura Bibiloni la conocí hace cuatro años, cuando una noche fui al café concierto que tenía, a presenciar la actuación de un mago. Era –es– una mujer bella, simpática, extrovertida, trabajadora, divorciada y madre de tres hijos: dos niñas y un varón mayor que ellas. Los tres estudian, lo que significa que todos viven del trabajo de ella o, mejor, de los tres negocios de su propiedad: dos chiquiparques y el café concierto mencionado. Todo discurría con normalidad hasta que una mala noche de Nochebuena, Rafa, su hijo mayor, al regresar a casa tras haber cenado con unos amigos, fue atropellado por un coche que se saltó un ceda el paso. Le dejó parapléjico, postrado en una silla de ruedas de por vida, por lo que tuvo que estar ingresado durante una larga temporada en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Allí viajaba su madre, a veces con las dos niñas, para estar con él, ya que no podía abandonar los negocios que tenía en Palma.

Fueron tiempos muy duros, a los que ella, yéndole la procesión por dentro, les supo plantar cara, siempre con una sonrisa por delante. Lo hacía, por una parte, con la vista puesta siempre en su hijo, sin olvidarse de los otros dos; y, por otra, mirando por los negocios, su modus vivendi, pues no recibía ningún tipo de ayuda. Cuatro años después, nos reencontramos con Margarita, con una situación completamente cambiada, pero para mejor.

Familia

Las niñas se han convertido en mujercitas. Rafa camina con muletas, «todo –nos dice la madre– por no haber arrojado la toalla. Hemos ido a varios médicos para que le hicieran nuevos tratamientos, que, a lo visto, están siendo efectivos. Ha podido sustituir la silla por las muletas, lo cual le permite trabajar, ayudándome, que para él es otra motivación». Pero de las cosas que más nos han llamado la atención de ella es que, habiéndose separada de su pareja, ha decidido vivir, abriendo nuevos caminos, como los de la moda, y nuevos negocios, como una inmobiliaria. Incluso hace cine, como actriz, pues ha estado trabajando en una película alemana, rodada en Palma, en la que hace de la mujer de un narcotraficante. «Ha sido una experiencia extraordinaria que nunca imaginé poder vivir. Pero es que si te propones algo, por difícil que sea, lo consigues. Y lo digo con conocimiento de causa. Basta ver el cambio que estoy llevando a cabo, tanto en lo estético como en lo profesional y como empresaria. Y lo mismo para mi hijo, que si se hubiera quedado sentado en la silla, sin intentarlo por otro camino, en ella seguiría. Por eso, si te lo propones, consigues muchas cosas sin dejar de lado la familia, la casa y los negocios».

Superación

Viendo lo bien que posa, le preguntamos cómo lo ha logrado. «Nada de escuela ni de clases de modelaje. Una, que lo lleva dentro, y un buen día lo saca… Y he ahí el resultado. Y mucho mejor te sale si te lo piden, como me lo ha pedido a mí una reconocida firma de ropa, que lo haga». Y sí, pues ni la mejor modelo la supera, tanto en la pose, como en la mirada, como en el gesto, como en la forma de lucir la prenda, ya sea de gala, de paseo, de novia o de ejecutiva… Y ya puestos, hay que preguntarle si sigue sola o en compañía, a lo que contesta: «Sola. Hoy en día, muchos hombres van a lo que van… Pero yo les veo venir. No me va la aventura de una sola noche, que es a lo que muchos van. Sé esperar y si llega algún día, bien venido sea. Pero aventura por aventura, no. Eso ya ha pasado. Puedo salir a cenar con un amigo por el simple placer de cenar con él, pero nada más. Quiero decir que la cena no es preámbulo de nada».

Respecto a cómo ha de ser para ella el hombre ideal, responde que «ha de ser de 40 años para arriba, con valores y las ideas muy claras, con intereses comunes, que se valga por sí mismo, que sea sincero, extrovertido y si encima es alto y guapo, pues mejor. ¡Ah, y que no sea celoso!».

Y en cuanto a cómo se ve ella: «Me veo, como soy. Muy espectacular por fuera, pero si vieras mi interior, me valorarías más». Margarita sigue creciendo como empresaria. «Acabo de abrir Inmodreams, una inmobiliaria en Palma, en la calle 31 de Diciembre esquina con las Avenidas. ¿Qué de dónde saco el tiempo? Todo es cuestión de organizarme, sin dejar de mirar por mis tres hijos».