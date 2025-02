Alicia Comas ya ha desfilado en ocho Fashion Week N.Y. | Carnaval rotario

La mallorquina de Calvià, Alicia Comas, de 26 años de edad, actriz y modelo, sigue en línea ascendente en el camino que se marcó, tras dejar su casa y buscarse la vida, primero en Madrid y luego en México, donde sigue viviendo y triunfando, basta con echar un vistazo a su currículo como actriz en Televisa, cadena que la acogió desde el primer momento, y en la que sigue, hablando «un mexicano perfecto», lo cual considera que la ayudó a abrirse camino en los platós de la citada cadena.

Octava Fashion Week

Al margen, Alicia, como modelo, ha hecho esta temporada su octava Fashion Week New York, una de las semanas de moda más importantes del mundo, solo al alcance de las mejores, y lo más importante, que a casi un año vista, cuentan con ella para la novena, lo cual la ha colmado de satisfacción.

«En esta octava edición -nos cuenta desde México-, desfilé para tres diseñadores: Pedro Juan Atelier, Idol José y Juan Carlos Collazo. Debo decir que Pedro Juan Atelier me permitió abrir y cerrar su desfile, lo que significa que si lo decidió así fue porque confió en mí, por lo que me sentí muy agradecida, ya que para una modelo, y más en la pasarela neoyorquina, es muy importante abrir y cerrar los desfiles y que los diseñadores te tengan en cuenta. Y ahora, en el próximo mes de septiembre, que se volverá a celebrar una nueva Fashion Week, estaré de nuevo en la ciudad de los rascacielos. ¿Que por qué creo que me llaman? Pues, teniendo en cuenta el nivel de exigencia, seguramente porque pienso que lo debo de estar haciendo bien… Aparte de que para mi es un honor que sigan contando conmigo».

Tiempo de cásting

Paralelamente a la moda, Alicia sigue trabajando como actriz. «Ahora, en Televisa, estamos en periodo de cásting para telenovelas y pruebas de vestuario. Lo mismo me ocurre con el teatro, que ando tras otros dos castings… ¿Que cómo me va? Pues ahí estoy… Pero de momento no puedo decir nada, pero seguro que saldrá algo».

A Alicia, que ya se ha hecho un nombre como actriz y modelo en México, y en Nueva York, de momento, como modelo, no descarta en probar como actriz en Hollywood. «¿Y por qué no? Porque por probar no pierdo nada. Por eso voy a intentar dar el salto a Hollywood, entre otras cosas porque es mi sueño, y si ya estoy posicionada en Estados Unidos como modelo, ¿por qué no posicionarme también como actriz? Considero que en el sector de la moda norteamericana empiezo a ser conocida, y como actriz estoy trabajando en México, así que… ¿Por qué no probar en Hollywood? No pierdo nada haciéndolo. Ahora bien, tengo que buscar el momento». Y lo dice, no a modo de cómo se diría en el cuento de la lechera, sino que lo dice convencida de que ese sueño se puede hacer también realidad.



Tiene novio

Para finalizar nos cuenta que tiene novio, «sí, desde hará unos tres meses. Es un chico muy majo, mexicano de Michoacán al este del DF, se llama Adrián y tiene una empresa de márketing y nos sentimos muy felices. El próximo verano, cuando vaya de vacaciones a Mallorca, se vendrá conmigo».

Él es Adrián, novio de Alicia, que viajará este verano con ella a Mallorca.

Nos cuenta también que a través de las redes ha estado viendo la elección de Miss Word Illes Balears, «y como Miss España Turismo Mundo 2018 que fui, lo cual me permitió disputar la final del título mundial celebrado en China, a la ganadora, cuando dispute un título superior al que tiene, le deseo la mayor de las suertes y que sea siempre ella, pues si siendo cómo es ha llegado a dónde ha llegado, si sigue, seguro que conseguirá más títulos».

Alicia sigue hablando catalán, «incluso sin deje mexicano, que, en cambio, no consigo disimular cuando hablo en español. Por eso, una de las cosas por las que quiero regresar este verano a la Isla, aparte de ver a la familia y a los amigos, es para poder hablar el mallorquín con mi gente. Por cierto, mi madre viajó hace unos meses a México y le encantó. Por eso pienso que viajará más veces para estar conmigo».

Carnaval solidario

Mañana, sábado, se celebrarán en es Molí des Comte el carnaval de los rotarios. Concretamente el que durante 19 años, interrumpidos por los dos de la covid, vienen realizando con una finalidad solidaria, en esta ocasión a favor de la ONG Mary’s Meals, que opera en África, dando de comer a niños como base de la educación que reciben.

Tolo Riera, de Rotarios Junípero Serra.

Nos contaba Tolo Riera, miembro del Club Rotario Fray Junípero Serra, organizador del evento, que además cuentan con la colaboración de otros clubs rotarios de la Isla y que la cita dará comienzo a las 20.00 horas, con la recepción de invitados, seguido de la presentación de los disfraces, distribuidos en tres categorías: individuales, parejas y comparsas. A continuación cena, desfile de disfraces y sorteos de regalos, contando como maestro de ceremonias con Joan Carles Bestard. En fin, una noche para disfrutar.