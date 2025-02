Teatro en inglés, en Calvià | Rama podada | Parc del Canòdrom

La actriz y escritora inglesa, de Cambridge, pero con treinta años de residencia en Mallorca, Kathleen Bendelack, a sabiendas de que el municipio de Calvià es el que tiene mayor número de residentes británicos, se entrevistó la pasada semana con el teniente de alcalde de Mantenimiento, Servicios Urbano, Cultura, Mundo Rural y Bienestar animal, Manuel Mas Sánchez, y María Teresa Tena Iturrizaga, regidora delegada especial de las áreas de Cultura y Juventud, además de Delegada de la Zona de Costa de la Calma y Es Castellot, con el fin de exponerles la idea que tiene de hacer teatro en lengua inglesa, cuando menos, y en principio, en verano y en otoño, en un término municipal, como el calvianense en el que, repite, predominan los residente británicos.

Petite Production Company

Ni que decir tiene que su proposición fue aceptada, por lo cual, Kathleen al frente de su compañía, Petite Production Company ya se ha puesto a trabajar, dado que, como decimos, los objetivos son dos. Uno, a principios de verano, representando Playing Dickens, escrito e interpretado por ella, en el que intervienen Paul Cemmick, como Convicto Magwitch, que también hace el papel de Mr. Punblechock, Judy Abington, como Miss Havisham y una de las criadas, además de Gia Xandru, en la fría Estella, y como suplente está la joven Makayla Beatrice Cunmine que es otra criada.

En cuanto a la obra que está prevista que se represente en otoño será una adaptación moderna de 'Un tranvía llamado deseo', con Kathleen como Blache Dubois, uno de los personajes que siempre quiso hacer. Entre otras cosas, la escritora Kathleen pretende demostrar que en Mallorca hay suficiente público inglés, y alemán que habla inglés, que gusta de vez en cuando asistir a una función teatral en su lengua, cosa que también acepta el público mallorquín que habla inglés, o que se está iniciando en este idioma. Con anterioridad, Kathleen pretendió llevar a cabo esas representaciones a través del Principal, pero fue en vano. En cambio, ha llamado a la puerta de Calvià y se le han abierto las puertas.

Historia interminable

Días atrás me acerqué el Parc del Canòdrom, observando que ninguna de las esculturas del mismo habían sido vandalizadas. También noté que las rampas de acceso al parque siguen estando excesivamente inclinadas, lo que hace que personas de movilidad reducida que usan el cochecito de ruedas en sus desplazamientos, si no tienen motor, o si alguien no los empuja, difícilmente ascenderán por ellas.

Parc del Canòdrom: ¿Por qué no una escultura de galgos recordando lo que fue?

Y me llamó la atención ver que el parque se reduce a un terreno en el que crecen árboles que han plantado y hierbas asilvestradas que han brotado, pero que no existen ni plantas, ni flores, ni nada de nada de lo que suele haber en un parque. Y ya que estaba allí, caminé hasta el Velódromo del Tirador. Salvador Maimó, presidente de la Associació de Veïns Es Fortí, un par de días antes me había comentado dos cosas. Una, que 14 años después del primer aviso ya habían podado la rama del pino que crecía por encima del tejado de lo que fue edificio principal, obra del arquitecto Bennazar, rama que amenazaba con destruirlo. Y dos, que hay muchas posibilidades de que antes de final de año, el Ajuntament de Palma se ponga manos a la obra para rehabilitarlo.

Se han necesitado 14 años para podar la rama del pino que reposaba sobre el edificio que construyó Bennazar en El Velódromo de El Tirador.

Al velódromo nos referimos, y no solo eso, sino que, además, pretende darle un uso del que se beneficie la ciudadanía, lo cual ya era hora. Porque cualquier cosa, menos dejarlo que se vaya deteriorando un poquito más cada día. Porque estamos hablando de uno de los velódromos más importantes del mundo, sobre cuya pista han rodado los mejores ciclistas.

Johan Nowak, con dos empleadas, con los tres trofeos para la Rueta de este jueves.

Carnavales

Los Carnavales están ya aquí desde hace unos días. Hace unas semanas les comenté que Johann Nowak, el alemán de Berlín que se ha instalado en La Soledat, abriendo varias salas de Arte -que están en proceso, a falta de unos permisos- y poniendo en marcha Radio La Soledad, de la mano de su compatriota Roman Hillman, se suma a la Rueta que los alumnos del colegio de Sant Vicenç de Paul -que está en frente de uno de sus negocios, la Panadería Las Malvinas-, celebrarán este jueves, a partir de las 12.00 horas. Y colabora encargándose de entregar tres premios a los mejores disfraces, los que el jurado considere que son los más originales y los mejor elaborados, eso ya depende de su criterio.